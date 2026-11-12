Torna la serie A di rugby: pochi match, ma tanti già infortunati

Torna nel week end il campionato di serie A di rugby e il Calvisano fa la conta degli infortunati. Stavolta a marcare visita è la vecchia guardia: Zanetti ha subito un colpo a un braccio, Regonaschi è bloccato da problema muscolare, Bronzini ha una frattura a una mano e Tausaga Talavou è ancora fermo dopo l’operazione alla spalla della scorsa primavera. Nessuno di loro sarà in grado di disputare domenica il match con il Piacenza. Tutti e quattro ne avranno ancora per un mesetto.
Nuove caratteristiche
Votato sempre di più allo spettacolo, all’intensità, alla velocità, il rugby del terzo millennio divora gli atleti come Crono i suoi figli. Anche nelle serie inferiori. Lo scorso fine settimana, in vista della prima giornata del Nations Championship, fra le dodici squadre protagoniste del torneo si contavano non meno di 70 assenti, con l’Italia in pole position con 16 infortunati.
Il problema non riguarda solo il livello internazionale, ma a caduta anche quelli più bassi. «Contro il Cus Torino, due settimane fa (vittoria del Calvisano 35-13, ndr) il tempo effettivo di gioco è stato superiore ai 31 minuti, un dato altissimo per la categoria – analizza Cristiano Durante, preparatore atletico della Tiesse Robot -. Questo significa due cose: un maggior numero di impatti, e quindi di possibilità per i giocatori di farsi male, e contemporaneamente la necessità di allenarsi sempre al massimo, e anche questo ha il suo prezzo».
L’allenatore
«Le nuove regole favoriscono sempre di più l’attacco rispetto alla difesa – osserva Mattia Zappalorto, da quattro stagioni coach dei gialloneri – e, se è vero che nel nostro caso siamo solo alla terza giornata di campionato e quindi non possiamo parlare di usura, è anche vero che un rugby più statico, più conservativo probabilmente comporterebbe qualche infortunio in meno. Bisogna anche tenere conto che parliamo di dilettanti che si allenano comunque a pieno ritmo 4 volte alla settimana, più la partita della domenica».
Storia
Nel 2019, anno dell’ultimo scudetto del Calvisano, i giocatori utilizzati nel corso della stagione furono 39. Nel 2012, il primo campionato dopo la risalita dalla A2, nell’arco dell’intero torneo ne andarono in campo 32, dei quali un paio non disputarono più di una partita. Quest’anno la rosa completa arriva a 34 con tre U18. E contro il Piacenza mancherà anche Tibor Svida che, dopo l’esordio con meta contro il Cus Torino è stato convocato dalla U20 della Repubblica Ceca.
«Diciamo che questo rugby, soprattutto ai livelli più alti, richiede rose molto allargate – osserva Durante –, anche perché i dati della partita con il Cus Torino dicono che più cresce la qualità della tua prestazione, più aumenta l’intensità del gioco e gli impatti si fanno più duri. Per noi far fronte a una certa emergenza ormai è routine, è difficile avere sempre tutti a disposizione. Per contro questo turn over obbligato diventa un’opportunità per i più giovani. Non è un problema è un’occasione».