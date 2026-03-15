Rugby, serie B: il Rovato batte d’autorità il Colorno e resta in vetta

Il Rovato non sbaglia e mantiene il primato. Nella quattordicesima giornata di serie B di rugby il Condor supera con autorità il Colorno (38-10) davanti al pubblico di casa e mantiene il comando del girone. Giornata più complicata invece per le altre bresciane: il Brixia cade a Bologna (36-28), mentre arrivano due sconfitte anche per Bassa Bresciana e Fiumicello, rispettivamente battute da Lyons Piacenza (54-22) e Pieve (36-14).

Rovato-Colorno 38-10

Uno scatto della sfida tra Rovato e Colorno - Foto Stefano Delfrate

Vittoria solida per il Rovato che, in una gara combattuta soprattutto nella prima parte, piega il Colorno 38-10 e porta a casa anche il punto di bonus.

La partita si apre con il piazzato ospite di Pasini, ma il Condor prende presto in mano l’inerzia del match. Tomasoni firma la prima meta rovatese, poi il Colorno risponde con Agnelli. Prima dell’intervallo Gustinelli riporta avanti i franciacortini e Guidi allunga dalla piazzola per il 17-10. Nella ripresa il Rovato cambia passo: ancora Tomasoni, poi Furli e infine Serra chiudono definitivamente i conti, con Guidi preciso nelle trasformazioni.

Soddisfatto coach Pierangelo Ceretti: «È stata una partita combattuta, gli avversari hanno cercato in tutti i modi di impedirci di giocare. Siamo stati bravi a trovare le mete che servivano per vincere e conquistare il bonus. Gara un po’ contratta, ma i cinque punti erano l’obiettivo».

Bologna-Brixia 36-28

Passo falso del Brixia sul campo del Bologna. I padroni di casa partono forte con le mete di Visentin e Teresi, ma i bresciani restano in partita grazie alle segnature di Petitpierre e Costantino che chiudono il primo tempo sul 21-14.

Nella ripresa Bologna prova ad allungare con il piede di Chico e la meta di Silvestri. Il Brixia non molla e resta agganciato con Costantino, ma le marcature di Anteghini e la gestione finale degli emiliani mettono al sicuro il risultato. Nel finale arriva la meta di Plebani che rende meno pesante il passivo.

Lyons-Bassa Bresciana 54-22

La Bassa Bresciana cade contro i Lyons - Foto Albachiara Vitti

Gara dai due volti per la Bassa Bresciana, sconfitta 54-22 sul campo dei Lyons. Il primo tempo è favorevole ai padroni di casa, che sfruttano soprattutto la qualità dei trequarti e alcune iniziative individuali per costruire il vantaggio.

La Bassa resta comunque in partita grazie alla buona risposta nelle fasi statiche. A inizio ripresa i bresciani reagiscono con tre mete che riportano il punteggio fino al 24-22, riaprendo completamente la sfida.

Da quel momento però i Lyons ritrovano ritmo e continuità offensiva e la gara prende definitivamente la direzione dei padroni di casa, che allungano fino al 54-22 finale. Resta il rammarico per la Bassa per non aver centrato almeno il punto di bonus.

Pieve-Fiumicello 36-14

Trasferta difficile per il Fiumicello che cede 36-14 sul campo del Pieve. I padroni di casa partono forte e mettono subito pressione con due mete nei primi minuti. I bresciani provano a reagire e accorciano con la marcatura di Jazi nel finale di primo tempo. A inizio ripresa Ye riporta ulteriormente sotto il Fiumicello, ma il Pieve ristabilisce presto le distanze con le mete di Tassinari e Minarelli. Nel finale i padroni di casa gestiscono il vantaggio fino al 36-14 conclusivo.

Coach Giancarlo Trapanese commenta così il match: «I ragazzi hanno fatto del loro meglio, ma non era giornata. Nel primo tempo, con il vento contro, abbiamo faticato soprattutto nel gioco al piede. Dopo aver subito due mete siamo riusciti a reagire e a rientrare in partita, ma poi gli errori ci hanno penalizzato».

La classifica

Bergamo 58, Rovato 58, Bologna 55, Brixia 48, Lyons e Colorno 32, Pieve 26, Parma 25, Fiumicello 13, Bassa Bresciana 8.

I tabellini

Bologna-Brixia 36-28

Bologna: Bologna: De Angelis, Teresi, Soavi, Pancaldi (33’ st Marzocchi), Salvi; Chico, Quadri (31’st Livotto); Visentin, Boschetti (15’st Schiavone), Priola; Amico (18’st Biondi), Gambacorta (12’st De Napoli), Bernardi (1’st Bonini), Silvestri, Fattori (12’st Anteghini). Allenatore: Balsemin.

Brixia: Petitpierre (14’st Fiorini), Zanardelli (10’st Plebani), Carilli (20’st Bacchetti), Belotti, Pezzotti, Destro, Palazzani, Amadei (37’st Manenti), Rossini (16’st Cirelli), Moretti, Pasotti, Triboldi, Semhan (16’st Tavoni), Bertini (25’st Baccolo), Costantino. Allenatore: Palazzani.

Arbitro: Annoni di Milano.

Marcatori: pt 6’m Visentin tr Chico, 15’m Teresi tr Chico, 25’m Teresi tr Chico, 32’m Petitpierre tr Palazzani, 40’m Costantino tr Palazzani; st 5’cp Chico, 9’m Silvestri tr Chico, 15’m Anteghini, 27’m Costantino tr Palazzani, 38’m Plebani tr Palazzani.

Note: cartellino giallo Fattori (39’pt).

Rovato-Colorno 38-10

Rovato: Guidi, Franceschelli (26’st Orrù), Brunelli, Furli, Gustinelli (26’st Guerra), Serra, Tomasoni (30’st Marai), Gueye (1’st Pozzaglio), Valtorta (10’st Volpini), Conforti, Valloncini, Bonetti, Mella (16’st Cottelli), Frassine, Galli (26’st Xhafa). Allenatore: Ceretti.

Colorno: Gorni, Tiberti, E. Agnelli, Spano (30’st M. Lodi), Canni (23’st Bianchi), Pasini, Martani, Borsi, Pacchiani, Gabbi (20’st Reverberi), Mattioli, Rossi (20’st Marchi), Cristofonetti, G. Agnelli, Ziliani (7’st J. Lodi; 10’st Saccò). Allenatore: Mandelli.

Arbitro: Lazzaretto di Varese.

Marcatori: pt 3’cp Pasini, 19’m Tomasoni tr Guidi, 26’m G. Agnelli tr Pasini, 31’m Gustinelli tr Guidi, 40’cp Guidi; st 10’m Tomasoni tr Guidi, 14’m Furli tr Guidi, 37’m Serra tr Guidi.

Note: cartellini gialli: Valloncini e Borsi (15’pt), E. Agnelli (18’pt), Bonetti (15’st).

Lyons-Bassa Bresciana 54-22

Lyons: Solari, Spezia, D. Oppizzi, Subacchi (24’st Groppelli), Di Masi (20’st Profiti), Franzoso, Viti (26’st Repetti), A. Oppizzi, Bongiorni, Vergari (20’st Petrusic), Isola, Pozzoli (20’st Petrusic), Cantù (10’s Bongiorni), Borghi (20’st Espinoza), Lanzani (1’st Bolzoni). A Allenatori: Rolleston e Stead.

Bassa Bresciana: Balestra, A. Venieri, Rossi (20’st Squeglia), Beluzzi, Chioda, Putna, Ongarini (13’st Baldricchi), Bellomi, Vitali, Cirimbelli (20’st Gottani), Garletti (1’st Saottini), Bolentini, Oneda (40’st Luna), Marini (20’st Fusi), Cigola. Allenatore: Arbosti.

Arbitro: Carnini di Milano.

Marcatori: pt 5’m Borghi, 10’cp Venieri, 22’m Spezia, 29’m Solari tr Solari, 34’m Franzoso tr Solari; st 1’m A. Venieri tr C. Venieri, 5’m Rossi, 9’m Bellomi tr C. Venieri, 11’cp Solari, 14’m Solari, 21’m Solari tr Solari, 25’m Di Masi tr Solari, 35’m Solari, 40’m Profiti.

Pieve-Fiumicello 36-14

Pieve: Minarelli, Marchesini, I. Tassinari, Alberghini (15’st Aleotti), D. Tassinari (26’pt Rosso), Govoni (26’st Roncarati), Accorsi, Taddia, G. Tassinari, Serra (19’st Lombardi), Gambacorta, Preda (31’st Pritoni), Gambacorta (5’st Sarducci), Moschetta (22’st Guandalini). Allenatore: Balboni.

Fiumicello: Roversi (14’st Bonomi), Savhuck, Fasani (24’st Damiani), Lombardi, Jazi, Nicolini, Generali (1’st Quarantini), Beretta (24’st Schivardi), Bontempi (17’st Sardi), Setti, Ye (5’st Amato), Apostoli, Pedrini, Maffezzoni, Quadrio (1’st Gaye). Allenatore: Trapanese.

Arbitro: Rumi di Bergamo.

Marcatori: pt 2’m Alberghini tr Govoni, 13’m Taddia tr Govoni, 23’cp Govoni, 38’m Jazi tr Generali; st 4’m Ye tr Jazi, 18’m G. Tassinari tr Govoni, 21’m Minarelli tr Govoni, 32’m Sarducci.

Note: cartellino giallo Pedrini (30’st Pedrini).