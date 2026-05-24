Rugby, serie B: il Brixia perde il primo round play off con Bergamo

Il primo round dei play off di serie B sorride al Bergamo , che davanti al pubblico di casa supera il Brixia 41-24 , conquista cinque pesanti punti, e si prende un vantaggio importante in vista del ritorno del 31 maggio in terra bresciana. Per i biancoblù di coach Guglielmo Palazzani servirà ora un’impresa: vincere con bonus e con almeno 18 punti di scarto senza concedere il bonus offensivo agli orobici.

Allo stadio Sghirlanzoni la partenza del Bergamo è subito aggressiva . Dopo appena 4 minuti i padroni di casa sfondano con una lunga serie di pick and go che aprono spazio sulla destra per la meta di Rosa, trasformata da Orlandi per il 7-0. Il Brixia prova a restare agganciato con il piazzato di Barboglio all’8’ (7-3), ma il Bergamo continua a spingere e al 14’ trova una seconda meta molto simile alla prima: ancora avanzamento ravvicinato, difesa bresciana attirata al centro e incursione vincente di Nembrini sull’esterno per il 14-3.

Il match resta ad alta intensità e il Brixia reagisce al 19’, quando Bertini conclude un’azione offensiva riportando sotto i suoi sul 14-10 grazie alla trasformazione di Barboglio. I padroni di casa, però, colpiscono ancora: Rosa firma la sua doppietta al 24’ con trasformazione di Orlandi e pochi minuti più tardi trova addirittura la tripletta personale, allungando sul 29-10. Prima dell’intervallo i bresciani riescono almeno a limitare i danni con la meta di Pe trasformata da Barboglio per il 29-17.

La ripresa

Nella ripresa il Bergamo controlla il gioco e colpisce ancora al 3’ con Cesare e al 9’ con la seconda meta personale di Nembrini, trasformata da Orlandi per il 41-17 che sembra chiudere definitivamente i conti. Il Brixia, però, non smette di lottare e nel finale trova una meta con Baiguera, trasformata ancora da Barboglio, che vale il definitivo 41-24.

Il commento

A fine gara il tecnico bresciano Guglielmo Palazzani non nasconde la delusione, ma prova a tenere viva la fiducia: «Siamo abbastanza affranti. L’approccio è stato sbagliato, mi aspettavo tutt’altro. Siamo partiti molli, subendo alcune situazioni sia in difesa sia in touche. Abbiamo fatto fatica e abbiamo dovuto rincorrere per tutta la partita, concedendo due mete troppo facilmente. Dovevamo cercare la quarta meta ma non siamo riusciti a trovarla. Ora servirà vincere con bonus e con 18 punti di scarto, senza concedere loro quattro mete. È molto difficile, quasi una missione impossibile, ma non smettiamo di crederci».

Il tabellino

Bergamo-Brixia 41-24

Bergamo: Orlandi; Del Carro, Colombo (10’st Salto), Rosa, Bassi; Gaffuri, Spilotros; Nembrini, Moreno, Nodari; Panseri, Liut; Zenoni (10’st Roselli), Minicuci (10’st Sawadogo), Cesare (10’st Plevani). A disposizione: Rota, Fabiani, Ambrosioni. Allenatore: Beretta

Brixia: Baiguera; Odolini (6’st Palazzani), Bacchetti, Belotti (10’pt Carilli), Zanardelli; Destro (15’st Destro), Barboglio; Pe, Rossini, Valtorta; Manenti (10’st Amadei), Triboldi; Semhan (18’st Semhan), Bertini (18’st Moretti), Costantino (31’st Gatti). Allenatore: Palazzani

Arbitro: Sanatelli di Padova.

Marcatori: pt 4’m Rosa tr Orlandi, 8’cp Barboglio, 14’m Nembrini tr Orlandi, 19’m Bertini tr Barboglio, 24’m Rosa tr Orlandi, 29’m Rosa, 32’m Pe tr Barboglio; st 3’m Cesare, 9’m Nembrini tr Orlandi, 29’cp Orlandi, 33’m Baiguera tr Barboglio.