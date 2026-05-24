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Rugby, serie B: il Brixia perde il primo round play off con Bergamo

Ora serve un’impresa ai biancoblù: vincere con bonus e con almeno 18 punti di scarto, senza concedere il bonus offensivo agli orobici
Federico Bernardelli Curuz
Il Brixia contro Bergamo in una foto d'archivio
Il Brixia contro Bergamo in una foto d'archivio

Il primo round dei play off di serie B sorride al Bergamo, che davanti al pubblico di casa supera il Brixia 41-24, conquista cinque pesanti punti, e si prende un vantaggio importante in vista del ritorno del 31 maggio in terra bresciana. Per i biancoblù di coach Guglielmo Palazzani servirà ora un’impresa: vincere con bonus e con almeno 18 punti di scarto senza concedere il bonus offensivo agli orobici.

Avvio difficile

Allo stadio Sghirlanzoni la partenza del Bergamo è subito aggressiva. Dopo appena 4 minuti i padroni di casa sfondano con una lunga serie di pick and go che aprono spazio sulla destra per la meta di Rosa, trasformata da Orlandi per il 7-0. Il Brixia prova a restare agganciato con il piazzato di Barboglio all’8’ (7-3), ma il Bergamo continua a spingere e al 14’ trova una seconda meta molto simile alla prima: ancora avanzamento ravvicinato, difesa bresciana attirata al centro e incursione vincente di Nembrini sull’esterno per il 14-3.

Il match resta ad alta intensità e il Brixia reagisce al 19’, quando Bertini conclude un’azione offensiva riportando sotto i suoi sul 14-10 grazie alla trasformazione di Barboglio. I padroni di casa, però, colpiscono ancora: Rosa firma la sua doppietta al 24’ con trasformazione di Orlandi e pochi minuti più tardi trova addirittura la tripletta personale, allungando sul 29-10. Prima dell’intervallo i bresciani riescono almeno a limitare i danni con la meta di Pe trasformata da Barboglio per il 29-17.

La ripresa

Nella ripresa il Bergamo controlla il gioco e colpisce ancora al 3’ con Cesare e al 9’ con la seconda meta personale di Nembrini, trasformata da Orlandi per il 41-17 che sembra chiudere definitivamente i conti. Il Brixia, però, non smette di lottare e nel finale trova una meta con Baiguera, trasformata ancora da Barboglio, che vale il definitivo 41-24.

Il commento

A fine gara il tecnico bresciano Guglielmo Palazzani non nasconde la delusione, ma prova a tenere viva la fiducia: «Siamo abbastanza affranti. L’approccio è stato sbagliato, mi aspettavo tutt’altro. Siamo partiti molli, subendo alcune situazioni sia in difesa sia in touche. Abbiamo fatto fatica e abbiamo dovuto rincorrere per tutta la partita, concedendo due mete troppo facilmente. Dovevamo cercare la quarta meta ma non siamo riusciti a trovarla. Ora servirà vincere con bonus e con 18 punti di scarto, senza concedere loro quattro mete. È molto difficile, quasi una missione impossibile, ma non smettiamo di crederci».

Il tabellino

Bergamo-Brixia 41-24

Bergamo: Orlandi; Del Carro, Colombo (10’st Salto), Rosa, Bassi; Gaffuri, Spilotros; Nembrini, Moreno, Nodari; Panseri, Liut; Zenoni (10’st Roselli), Minicuci (10’st Sawadogo), Cesare (10’st Plevani). A disposizione: Rota, Fabiani, Ambrosioni. Allenatore: Beretta

Brixia: Baiguera; Odolini (6’st Palazzani), Bacchetti, Belotti (10’pt Carilli), Zanardelli; Destro (15’st Destro), Barboglio; Pe, Rossini, Valtorta; Manenti (10’st Amadei), Triboldi; Semhan (18’st Semhan), Bertini (18’st Moretti), Costantino (31’st Gatti). Allenatore: Palazzani

Arbitro: Sanatelli di Padova.

Marcatori: pt 4’m Rosa tr Orlandi, 8’cp Barboglio, 14’m Nembrini tr Orlandi, 19’m Bertini tr Barboglio, 24’m Rosa tr Orlandi, 29’m Rosa, 32’m Pe tr Barboglio; st 3’m Cesare, 9’m Nembrini tr Orlandi, 29’cp Orlandi, 33’m Baiguera tr Barboglio.

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