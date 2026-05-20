Rugby, il ct Quesada a Rovato: «L’attività di base è il cuore dello sport»

Il ct azzurro si è confrontato con i tecnici presenti sui temi del metodo di lavoro, della crescita dei giocatori e dell’evoluzione del rugby italiano, dialogando davanti a circa sessanta allenatori intervenuti all’appuntamento. Quesada si è trattenuto per circa due ore con i tecnici, oltre che con i ragazzi dell’Under 14, a cui ha regalato soprattutto tanti sorrisi oltre alle consuete foto di rito. Presente anche il vicepresidente vicario della Fir Paolo Vaccari, oltre allo staff del Rovato guidato dal presidente Giuseppe Pagani.

Entusiamo

«Quando sono stato contattato e ho saputo che il Rugby Rovato festeggiava i 50 anni ho accettato l’invito con entusiasmo – spiega Quesada –. Siamo molto vicini alla partenza per la tournée e ai raduni, ma questi appuntamenti per me sono molto importanti. Tengo ad andare in tutti i club italiani quando ne ho l’opportunità. Il rugby di base è il cuore di questo sport, grazie a impianti, club e appassionati il rugby esiste, ed è importante essere disponibili. So che a Rovato viene svolto un lavoro eccellente, ho visitato il centro e sono rimasto impressionato. Mi aspettavo una struttura più semplice, invece ho trovato un impianto molto curato. Mi ha fatto piacere condividere del tempo con chi è venuto qui oggi».

Fotogallery 5 foto Rugby, Il ct azzurro Quesada a Rovato

Sui temi affrontati durante l’incontro con gli allenatori, il ct ha aggiunto: «Avevamo pensato a qualcosa in campo o a una sessione video, poi abbiamo optato per un mix. Oggi non era fondamentale capire i singoli esercizi, ma i concetti legati al processo di allenamento, alla metodologia, a come costruire una squadra e alla pianificazione».

Uno sguardo poi anche al momento vissuto dalla Nazionale italiana. «Siamo al terzo anno di questo nuovo ciclo e, fortunatamente, stiamo seguendo un chiaro percorso di crescita – commenta il ct –. Si vede chiaramente un’evoluzione nella mentalità e nell’identità di gioco. Quest’anno non dobbiamo focalizzarci su ciò che manca, ma su quello che abbiamo, senza ossessionarci con i risultati, dato che giocheremo soltanto contro squadre davanti a noi nel ranking mondiale. Saranno test durissimi, ma fondamentali per migliorare. Inizieremo con una sfida molto complicata in Giappone, in un periodo caldo e difficile, poi andremo in Nuova Zelanda e in Australia. Per molti giocatori saranno esperienze nuove, quasi nessuno ha mai affrontato gli All Blacks o giocato in Australia. Tutto questo ci servirà per il futuro».

Orgoglio

Grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa nelle parole del presidente del Rugby Rovato, Giuseppe Pagani. «Essendo il presidente che accompagna la società al traguardo dei cinquant’anni sono molto orgoglioso. Questo percorso è iniziato a febbraio, a Roma, dove siamo stati premiati dalla Federazione per il traguardo raggiunto. Da lì abbiamo programmato diversi incontri formativi, tra cui quello di oggi con il tecnico della Nazionale. Siamo orgogliosi di essere riusciti a portare qui Gonzalo Quesada».

Sul futuro, Pagani ha annunciato altre iniziative dedicate al territorio. «Per celebrare il cinquantesimo anniversario abbiamo ancora in programma un appuntamento la prossima settimana, a margine del torneo, con la presentazione di un libro legato a una storia di rugby. Dopo la pausa estiva, invece, organizzeremo incontri dedicati alle famiglie su temi sociali. Per la stagione resta un po’ di amarezza per il mancato raggiungimento dei play off, ma ora ci godiamo la festa. A luglio ripartiremo con la preparazione alla prossima stagione».