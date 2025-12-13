Il Calvisano fa tutto bene, ma non basta: si impone il Parabiago

Luci di Natale e panettoni, sorrisi e auguri. All’ultimo match dell’anno, al Calvisano manca solo la vittoria. Che il Parabiago capoclassifica ha dovuto sudarsi fino alla fine. Anzi, i tifosi gialloneri a un certo punto si sono illusi che il successo fosse alla portata della formazione di casa. Che ha lottato con orgoglio, ha ribattuto colpo su colpo e alla fine ha guadagnato un punto di bonus, premio per la sconfitta di misura, che nessuna delle altre squadre era stata capace di conquistare nelle precedenti cinque partite della stagione.

La cronaca

Eppure resta il rammarico di un traguardo sfuggito per poco, dettagli, piccoli errori, imprecisioni. Come quella che al quarto d’ora ha impedito a Michele Consoli di concludere in meta una splendida azione in velocità avviata da una bella intuizione dell’altro Consoli, Federico. Si era sul 7-0 per la formazione ospite che al primo attacco nei 22 avversari aveva fatto valere il peso dei propri avanti andando a sfondare con il pilone Moscioni.

Poi al 16’, la spinta dei gialloneri veniva fermata irregolarmente a un passo dalla meta: giallo al numero 7 del Parabiago, Invernizzi, e Tiesse Robot con l’uomo in più per dieci minuti. In superiorità numerica i gialloneri marcavano immediatamente con Bini (preciso assist di piede di Bruniera) e subito dopo aggiungevano un calcio di punizione.

Match sull’altalena fino al 40’ con i due mediani di apertura a trasformare in punti le opportunità dalla piazzola. A pochi istanti dal riposo, Bruniera non riusciva però a centrare i pali nell’occasione probabilmente più facile di tutta la partita. Calvisano in vantaggio all’intervallo, 14-10.

La ripresa

Alla ripresa del gioco, la fisicità del Parabiago regalava subito una meta alla formazione di Porrino. Zappalorto e Dal Maso, alla sosta, avevano dovuto sostituire Zanetti acciaccato, del suo peso si sarebbe sentita la mancanza nel seguito della partita. Sfida tuttavia sempre aperta, con i gialloneri di nuovo in vantaggio al 50’ quando Federico Consoli concludeva in meta un’azione insistita nei 22 avversari.

I padroni di casa però avevano speso tanto e via via che nella notte umida del San Michele cresceva il vapore emesso dalle mischie impegnate nella spinta sul campo, i milanesi piano piano prendevano il sopravvento marcando tre volte con altrettanti calci di punizione dell’implacabile Silva Soria. Una di queste per un placcaggio in ritardo che l’arbitro sanzionava, come da regolamento, con un penalty sul punto di caduta del pallone, 50 metri più avanti rispetto a dove era iniziata l’azione.

L’arrembaggio finale della Tiesse produceva tre calci di punizione consecutivi che i padroni di casa non riuscivano però a far fruttare del tutto. Fine e appuntamento all’anno nuovo.