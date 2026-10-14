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Oltremella: la serie B di rugby come sfida nuova e appassionante

Presentata la squadra che dopo la promozione dei mesi scorsi si prepara ad affrontare un campionato affascinante, ma anche ricco di insidie. Pisati confermato in panchina, Antl punto di riferimento in campo
Federico Bernardelli Curuz
Per la formazione dell'Oltremella la serie B di rugby rappresenta una sfida appassionante
Per la formazione dell'Oltremella la serie B di rugby rappresenta una sfida appassionante

La serie B di rugby è ormai realtà e l’Oltremella ha voluto presentarsi con il vestito delle grandi occasioni. Al Caffè Impero di piazza della Vittoria a Brescia, il club ha svelato la squadra che affronterà il campionato 2026/2027, il primo nella storia della società nella terza serie nazionale. Una serata che ha riunito giocatori, staff, dirigenti, istituzioni, rappresentanti federali, sponsor e tifosi, tutti accomunati dall’entusiasmo per il traguardo conquistato nella scorsa stagione.

Percorso

Tra gli interventi anche quello del vice sindaco di Roncadelle Pierluigi Marchina, del vice presidente del Comitato Lombardo Luca Raza e del presidente del Cscr Danilo Fieni. Particolarmente sentito il momento dedicato alla promozione: il presidente Nicola De Francesco ha ricordato il percorso compiuto dalla società e dalla squadra, prima della consegna di targhe, coppa e medaglie ai protagonisti del salto in serie B.

«Questo traguardo è arrivato come frutto del lavoro, del sacrificio e della passione di un intero movimento. Siamo pronti a onorare questa maglia e questa categoria con lo stesso spirito che ci ha portati fin qui», le parole del presidente.

Staff tecnico

Poi è stato il momento dello staff tecnico e dei propositi per la nuova stagione. A guidare ancora una volta l’Oltremella sarà Marco Pisati, confermato dopo la promozione. «Abbiamo lavorato bene tutta l’estate, ho a disposizione un gruppo buono e sono molto contento di ritrovare insieme a me Diego Antl, con il quale è un piacere collaborare», ha spiegato il tecnico.

Proprio Antl rappresenta uno degli innesti più importanti per la nuova avventura: classe 1990, utility back di grande esperienza, il giocatore torna a lavorare con Pisati dopo il percorso comune nel Brescia.

Vestito nuovo

Il momento più atteso della serata è stato però il reveal della nuova maglia, presentata davanti agli sponsor che sostengono il progetto. Una divisa che accompagnerà l’Oltremella nella sfida più ambiziosa della sua storia. La presentazione si è chiusa con il tradizionale terzo tempo, insieme a giocatori, ospiti e media. Adesso, però, è già tempo di campo: la serie B sta per cominciare e l’Oltremella vuole farsi trovare pronto. Il calcio di inizio sarà in casa del Valorugby Emilia, a Reggio Emilia, domenica 18 ottobre alle 15.30.

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