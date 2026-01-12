Milano-Cortina, prezzi alle stelle: 1.800 euro per un weekend in due

Prezzi in forte aumento per un weekend durante le Olimpiadi invernali 2026: a febbraio in due si spendono in media fino a 1.800 euro tra alloggio, trasporto e biglietti per le gare. Rispetto a un fine settimana a gennaio 2026, il divario è impressionante.

A evidenziarlo è l’indagine di Altroconsumo, che ha rilevato i prezzi degli alloggi per un weekend olimpico in diverse date del mese di febbraio 2026 nelle località in cui si svolgono le gare, e li ha confrontati con un fine settimana del mese precedente (16-18 gennaio 2026).

L’indagine

Per l’indagine sono stati scelti gli hotel a tre stelle, mentre per i bed and breakfast sono state selezionate le prime cinque offerte con caratteristiche adatte alla ricerca su Airbnb. Dal quadro è emerso che a Cortina si spendono in media poco più di 2.000 euro per dormire durante un fine settimana olimpico. Se lo si confronta con un normale weekend di gennaio, si paga il 261% in più.

In Valtellina il prezzo medio è di quasi 1.700 euro. Qui c'è l'aumento più consistente: nel periodo dei Giochi si paga il 437% in più rispetto a gennaio 2026. Caso diverso per Val di Fiemme e Milano: il prezzo è sui 500 euro per la prima e poco sopra i 300 euro per il capoluogo lombardo. In ogni caso, rispetto a un fine settimana del mese precedente si paga il doppio.

Hotel e bnb

A Cortina i bed and breakfast considerati superano i 3.000 euro in entrambi i fine settimana dei Giochi e quindi costano più degli hotel a tre stelle. In Valtellina invece sono gli hotel a risultare più cari, e superano i 2000 euro per un weekend, mentre i bed and breakfast costano poco più della metà.

In Val di Fiemme per i bnb si deve pagare quasi una volta e mezza il costo di un albergo. A Milano invece risultano più convenienti.

Trasporti

Sui trasporti il quadro cambia: rispetto ai prezzi di gennaio, non ci sono aumenti di prezzi significativi per un viaggio di andata e ritorno. Tuttavia si tratta di una spesa comunque importante. Per fare alcuni esempi, un viaggio andata-ritorno per due persone da Milano a Cortina costa 216 euro, da Roma a Cortina 338 euro, da Torino 318 euro. La località meno cara da raggiungere da Milano è la stazione di Tirano in Valtellina (50 euro andata-ritorno).

È quindi consigliabile prenotare con un certo anticipo. La variazione media tra prezzo minimo e massimo dei biglietti dei treni durante i Giochi è infatti del 71%, ma si può arrivare a uno scarto massimo del 164%: è il caso del viaggio andata-ritorno Venezia-Milano, per il quale è stato rilevato un prezzo minimo di 82 euro e un massimo di 217 euro.

Altroconsumo ha analizzato anche le variazioni dei prezzi dei treni tra febbraio e gennaio 2026. L'aumento del costo del biglietto è tra il 4% (Valtellina) e il 7% (Cortina e Val di Fiemme).

I prezzi massimi dei biglietti tra i due periodi mostrano variazioni consistenti per alcune tratte: Venezia-Valtellina (stazione Tirano) +19%, Venezia-Val di Fiemme (stazione Ora) +27% e Firenze-Val di Fiemme (stazione Ora) + 34%.

Per Cortina sono invece i prezzi minimi ad aumentare, rendendo più difficile approfittare di prezzi contenuti durante i Giochi: da Firenze +30% e da Roma +27%. Milano è in controtendenza, i prezzi mostrano infatti una diminuzione media del 6%.

Biglietti

Per quel che concerne i biglietti delle gare, i prezzi variano a seconda della disciplina e della località. I biglietti più economici riguardano le partite di hockey su ghiaccio a Milano, dove è possibile accedere con meno di 100 euro per due persone. Restano sotto questa soglia anche discipline come biathlon, curling e sci di fondo.

Più alti invece i biglietti per sport come lo sci acrobatico o lo short track, che superano per due persone i 300 euro, fino ad arrivare al pattinaggio di figura, dove il prezzo può toccare i 560 euro.