Il gesto di cuore e sportività di Giovanni Toti

A modo suo, un'impresa. Giovanni Toti l'ha compiuta nel badminton, vincendo a Parigi il primo match di sempre per i colori azzurri in questa disciplina alle Olimpiadi. E sempre a suo modo ha messo la firma, immortalata da una fotografia, alla sua vittoria con un gesto di cuore e sportività.

Accucciato davanti all’avversario gli stringe la mano e lo consola. Già, perché se Toti ha vinto la prima sfida, il suo avversario lo ha messo nella condizione per farlo in discesa. Soren Opti, del Suriname - minuscola nazione del Sudamerica - si è ritirato in lacrime e zoppicando perché debilitato dal Covid, ma stava subendo l'italiano, che aveva conquistato il primo set 21-8 e conduceva 4-1 nel secondo. Da qui il gesto e poi le parole che rivelano una buona dose di empatia. «Mi spiace per Opti - ha detto Toti dopo la sfida alla Porte de La Chapelle Arena di Parigi -. Da parte mia la gioia è immensa. Ci ho creduto fin dall'inizio, ho sudato e mi sono impegnato per arrivare fino a Parigi. I Giochi, per la nostra disciplina, rappresentano una vetrina straordinaria, la possibilità di emergere nel panorama sportivo italiano. Si, ci siamo anche noi, piccoli ma buoni e pure belli».

Il bresciano di Chiari, 23 anni, mancino, fa la storia dello sport con la racchetta piccola, il volano e la rete posta a un metro e mezzo, dopo tre sconfitte accusate dalle azzurre in altrettante occasioni passate (Toti è il primo uomo a qualificarsi alle Olimpiadi).

Una specialità, il badminton, molto popolare in Asia - dove sono capaci di far viaggiare il volano a 500 chilometri orari - tanto che al prossimo turno a Toti toccherà la sfida proibitiva al numero uno del mondo, il cinese Ui Qi Shi. «Vero - ammette l'azzurro -, ma comunque si parte dallo 0 a 0. È lui l'indiziato principale per la vittoria della medaglia d'oro, io proverò ad impedirgli di arrivarci. Proverò».