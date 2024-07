Giovanni Toti, da Chiari alle Olimpiadi: primo azzurro nel badminton

Vincenzo Cito

Il ventitreenne è felice, «perché questo sport, con la mia presenza a Parigi, otterrà la giusta visibilità»

Giovanni Toti è uno dei maggiori esponenti della disciplina del badminton - © www.giornaledibrescia.it

Non Milano che pure ha un Palasport tutto dedicato al badminton, e neppure l’Alto Adige che conta tre squadre in serie A. È stata la piccola, orgogliosa Chiari a portare, per la prima volta nella storia, un atleta di questo sport ai Giochi nel singolare maschile. Si tratta di Giovanni Toti, 23 anni, che ha scoperto la disciplina a scuola, ha continuato a praticarla nel club di casa, a 18 anni ha vinto l’oro alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires e tra poche settimane disputerà quelle di Parigi