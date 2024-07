Olimpiadi 2024, Giovanni Toti vince la prima partita di badminton

Esordio scintillante per Giovanni Toti, primo italiano della storia olimpica nel singolare maschile di badminton, che ha superato il surinamese Sören Opti per 2 set a 0.

Gara dominata dall’atleta di Chiari che si è aggiudicato il primo parziale per 21-8 prima del ritiro dell’avversario per un problema fisico arrivato sul punteggio di 4-1 sempre in favore dell’azzurro.

Ora Toti tornerà in campo mercoledì alle 11 per sfidare l’attuale numero uno del mondo Shin Yu Qi.