GdB Padel Tour, il terzo atto sconfigge anche il grande caldo

Nemmeno il caldo ferma il padel. La giornata inaugurale della terza tappa del GdB Padel Tour ha confermato – e forse persino superato – le attese della vigilia. Nonostante il pieno dell’estate e le temperature bollenti degli ultimi giorni, la risposta dei giocatori è stata straordinaria.
Numeri. Sui campi dei quattro centri coinvolti si sono sfidati ben 196 dei 360 iscritti complessivi alla terza tappa del circuito, mentre i restanti scenderanno in campo oggi per completare il programma delle categorie ancora in calendario. Il bilancio del sabato è quindi estremamente positivo.
A confermarlo sono innanzitutto i numeri, ma anche l’organizzazione curata da Awt e il lavoro svolto dai quattro circoli ospitanti, che hanno garantito un’accoglienza impeccabile, mettendo a disposizione strutture, punti ristoro e un’organizzazione all’altezza dell’evento, come già accaduto nelle prime due tappe.
Ospitanti
Entrando nel vivo delle gare, le prime partite sono iniziate fin dalle prime ore del mattino. Al centro sportivo Rigamonti di Buffalora, alle 9, ha preso il via il torneo di Quarta categoria maschile con 24 giocatori al via. A conquistare il titolo sono stati Federico Zanni e Gabriele Giancarli, che in finale hanno superato Suardini-Tempini in due set con il punteggio di 4-0, 4-3.
Successivamente si è disputato anche l’Entry Level maschile, vinto da Enrico e Paolo Ferrari, capaci di imporsi al tie break per 8-7 su Vanin-Orlini, e la Quarta categoria mista, in cui Alice Bertoni e Marco Uberti hanno avuto la meglio all’ultimo atto su Michele Panteghini e Sara Russo, imponendosi al tie break con il punteggio conclusivo di 7-3.
Tris
Tre le categorie in campo anche allo Sport Up Padel di Castegnato. Ad aprire il programma, alle 8 del mattino, è stata la Quinta maschile, conclusa con il successo di Nicolò Lancini e Mattia Cominelli, vittoriosi dopo una finale combattutissima contro Maruelli-Cucchi, decisa solamente al tie-break (8-7 il risultato).
In campo anche l’Entry Level femminile, in cui Sara Sudati ed Elisa Lusardi hanno superato Magri-Valcamonico in due set (4-2, 4-3). Spettacolo anche nella Terza categoria maschile, caratterizzata da incontri di altissimo livello che hanno premiato il duo Bollani-Benedetto che in finale hanno superato Macario-Girelli in rimonta 3-6, 6-3, 10-1.
Sulle colline
Al Karma Padel di Pozzolengo la giornata si è aperta con la Quinta categoria maschile. A trionfare sono stati Corrini e Amoroso, che in finale hanno sconfitto Mongelli-Zara con un 4-3, 4-2.
Nella Quinta categoria femminile, invece, il successo è andato a Sara Milanese e Simona Fusari vittoriose in due set (4-1, 4-3) su La Causa-Dal Pozzo. Il programma del sabato si è completato al Padel Fun di Nuvolera, teatro della quarta categoria femminile. A conquistare il titolo sono state Cristina Zanni e Linda Colosio, protagoniste di una splendida rimonta nella finale contro Cristina Tappi ed Elisa Zanini. Dopo aver ceduto il primo set per 4-1, Zanni e Colosio hanno pareggiato i conti vincendo il secondo con lo stesso punteggio, prima di chiudere il tie break decisivo sul 7-3.