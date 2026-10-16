Gam team ha celebrato i successi del 2026 e lanciato le nuove sfide

Una serata per stare tutti insieme fuori dalla vasca, per celebrare i successi ottenuti e lanciare nuove sfide. All’auditorium San Barnaba la società Gam Team ha dato il via ufficiale ad una stagione. Un’occasione per celebrare l’essere squadra in uno sport, il nuoto, che ai meno appassionati potrebbe apparire molto individualista. Ma il successo di un atleta non si costruisce solamente con i tanti e necessari allenamenti; il successo della punta di diamante di una squadra, deriva anche dalla condivisione delle corsie, dagli stimoli reciproci con i quali i compagni si spronano a far sempre meglio.
Le stelle
A confermarlo è una di queste, il nuotatore paralimpico Federico Bicelli che, con l’oro agli Europei di Parigi di quest’anno ha completato il triplete composto dagli altri due ori ottenuti alle Olimpiadi e ai Mondiali. «Da ormai 5 anni faccio parte anche della famiglia del Gam Team e questa formula mista fra atleti normodotati e paralimpici mi spinge a continuare a migliorarmi, cercando di competere con loro – spiega Bicelli –. Funziona molto bene».
Le autorità
Ad accogliere sul palco tecnici e atleti l’Assessore allo sport del Comune di Brescia Alessandro Cantoni, insieme ai colleghi del Comune di Gardone Val Trompia Ilaria Alberti e del Comune di Ospitaletto Enrico Mandelli, in rappresentanza dei paesi che, insieme a Travagliato, nelle loro piscine ospitano l’attività delle varie squadre di nuoto.
Con loro sul palco anche Guido Colombo, coordinatore tecnico provinciale per il Coni e don Claudio Paganini in rappresentanza della diocesi a ricordare «quanto lo sport sia importante per la crescita di una persona» e ad invitare gli atleti a «doparsi di sogni», a testimonianza della vicinanza delle istituzioni a questa importante realtà sportiva. 195 atleti, distribuiti in quattro impianti sportivi, Gam Team vanta da un anno anche la collaborazione con la Russian School di Brescia per sviluppare il nuoto artistico. Un’altra bella sinergia.
Giorgio Lamberti
E il presidente della Gam ed ex primatista mondiale dei 200 stile libero Giorgio Lamberti, nel ricordare a tutti la gioia di questa festa, ha anche approfittato per ringraziare Cantoni per la delibera di Giunta con la quale ha concesso alle società di nuoto di usufruire di maggiori spazi acqua negli impianti cittadini. «Viviamo un periodo nel quale la crisi energetica condiziona e penalizza fortemente gli sport acquatici, i cui impianti hanno una gestione più onerosa rispetto agli altri sport – ha spiegato Lamberti –. Il Governo ha aperto un bando che riuscirà a dare un minimo di ristoro ai gestori delle piscine, anche se non potrà risolvere in toto il problema».
I premi
Sul palco si sono susseguite le premiazioni agli allenatori, capitanati dall’head coach Tanya Vannini, alla guida di uno staff di ben 13 tecnici. Poi, la celebrazione per l’oro di Michele Lamberti agli Europei 2026 a Parigi nei 50 dorso, Federico Bicelli nei 400 stile libero S7 e Davide Grossi, argento continentale nella 10 km in acque libere. Mondiali in Cina e paralimpici in Messico gli obiettivi più alti da raggiungere prossimamente.