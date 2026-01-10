Dopo Brescia, la Fiamma olimpica sarà a Desenzano: le tappe

La Fiamma olimpica accenderà Desenzano. Il conto alla rovescia è iniziato per uno degli appuntamenti più simbolici del lungo percorso di avvicinamento ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Domenica 18 gennaio, alle 8.12 in punto, il fuoco dei Cinque Cerchi entrerà a Desenzano, portato in staffetta da 22 tedofori lungo un tracciato di circa 3 chilometri.

Il passaggio

Il passaggio della torcia è frutto di una convenzione tra il Comune e la Fondazione Milano-Cortina 2026, approvata a fine dicembre, e prevede una serie di impegni organizzativi e operativi da parte dell’amministrazione. Desenzano sarà una delle tappe ufficiali della staffetta attraverso i territori coinvolti dai Giochi.

Il percorso cittadino sarà interamente su asfalto e si snoderà da via Madonna della Villa fino a via Montecorno. Il tratto iniziale prevede la partenza all’incrocio tra via Dal Molin e via Agello, per poi toccare viale Motta, viale Dal Molin, piazza Matteotti e il lungolago Cesare Battisti.

L’arrivo

L’arrivo è previsto alle 8.47, all’altezza del numero civico 4 di via Montecorno, dove si concluderà il segmento desenzanese. La staffetta coinvolgerà 22 tedofori, ciascuno assegnato a un tratto di 120 metri circa, secondo un cronoprogramma rigidissimo, gestito dalla Fondazione. Ogni passaggio sarà accompagnato da un servizio di sicurezza dedicato, oltre che da una squadra di tecnici incaricati di verificare lo stato del tracciato nei giorni precedenti.

La convenzione con la Fondazione prevede che il Comune garantisca l’agibilità del percorso, coordini i servizi locali e nomini un referente unico per la logistica. Non sono previsti oneri economici diretti, ma l’impegno organizzativo sarà significativo, dalla chiusura temporanea delle strade coinvolte alla gestione del pubblico.

Un segno

Il transito della Fiamma non prevede soste né eventi collaterali, ma il Comune intende promuovere la partecipazione popolare, in particolare da parte delle scuole e delle associazioni sportive. Il passaggio durerà circa 35 minuti, ma il suo valore simbolico è destinato a lasciare un segno più duraturo.

La torcia, partita dalla Grecia, attraverserà centinaia di Comuni italiani prima di raggiungere il cuore delle Olimpiadi. Desenzano sarà tra le poche località del Garda ad accoglierla: un’occasione per ribadire il legame tra il territorio e lo sport, anche in assenza di gare.

Nei prossimi giorni saranno diffusi i dettagli sulla viabilità e le misure di sicurezza previste. La speranza, condivisa da Comune e Fondazione, è quella di una risposta calorosa da parte della cittadinanza.