De Gennaro e Bellandi ori olimpici, il sindaco: «Le campane hanno suonato a festa»

Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi hanno scritto la storia. Due medaglie d’oro in 19 minuti sarebbero qualcosa di incredibile per una città, figuriamoci per un paese con poco più di 9mila abitanti.

Il Sindaco

«È decisamente un evento più unico che raro – commenta il sindaco di Roncadelle Roberto Groppelli –. Le campane hanno suonato a festa per celebrare un evento che rimarrà nella storia della nostra comunità».

Bellandi e De Gennaro con la medaglia d'oro - © www.giornaledibrescia.it

I giochi non sono ancora finiti e Roncadelle potrebbe addirittura celebrare un’altra medaglia, perché del paese dell’hinterland è originaria anche Anna Danesi, la capitana della squadra di pallavolo femminile, che è già sicura dei quarti di finale.

«Ci stiamo già mobilitando per i festeggiamenti di quest’impresa sportiva – continua Groppelli –. Non vediamo l’ora di riabbracciare i nostri olimpionici e applaudirli di persona. Speriamo che i momenti di gioia non siano finiti qui».

L’assessore allo Sport

Fatica a contenere l’emozione l’assessore allo Sport Pierluigi Marchina. «I nostri ragazzi erano veramente carichi – sottolinea –. Per noi è stata una gioia immensa, soprattutto perché conosciamo questi ragazzi e il loro valore: oltre a essere sportivi di altissimo livello, sono persone straordinarie. Adesso aspettiamo Anna Danesi e l’Italvolley perché non c’è due senza tre».