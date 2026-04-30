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«Uso United pronto a ospitare le finali Allievi U16 di Coppa Brescia»

A dirlo è il presidente della società Marino Prandi: domenica allo stadio Coltrini si sfideranno le formazioni sia della categoria regionale sia di quella provinciale. Il sogno è quello di alzare il Trofeo Nanni Nember
Marino Prandi, presidente Uso United - Foto Newreporter Papetti @ www.giornaledibrescia.it
Marino Prandi, presidente Uso United - Foto Newreporter Papetti @ www.giornaledibrescia.it

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