«Uso United pronto a ospitare le finali Allievi U16 di Coppa Brescia»
A dirlo è il presidente della società Marino Prandi: domenica allo stadio Coltrini si sfideranno le formazioni sia della categoria regionale sia di quella provinciale. Il sogno è quello di alzare il Trofeo Nanni Nember
Marino Prandi, presidente Uso United - Foto Newreporter Papetti @ www.giornaledibrescia.it
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