U16 provinciali: Orceana-Acc. Montorfano Rovato sognano la Coppa Brescia

Sarà Orceana-Acc.Montorfano Rovato la finale di Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember per la categoria Allievi U16 provinciali, che si disputerà il prossimo 3 maggio al centro sportivo di Bovezzo. È questo l’esito delle due semifinali andate in scena mercoledì sera, sempre al centro sportivo di Via della Libertà, che hanno visto affrontarsi, di fronte a spalti gremiti, Passirano Camignone-Orceana e Gavardo-Acc.Montorfano Rovato.

Il primo match

Il via, alle 19, con Passirano Camignone-Orceana, squadre che hanno dato vita a un match frizzante e ben giocato. Ad avere la meglio e conquistare un posto in finale è l'Orceana, che stende il Passirano Camignone con un netto 5-2.

Dopo un primo tempo equilibrato, ma chiuso in vantaggio dai franciacortini, il Passirano crolla nella ripresa sotto i colpi di un'implacabile Orceana che mostra una maggior voglia di vincere e ribalta il risultato.

I bassaioli passano in vantaggio al 7': Bonomelli serve Tomasoni con un'imbucata centrale e il numero 11 calcia a botta sicura battendo Luca Oneda che non trattiene la sfera. Un minuto dopo il Passirano sfiora il pari con l'attaccante Andrea Rossi che calcia sopra la traversa da buona posizione. Le squadre si affrontano a viso aperto, mostrando ottimi fraseggi.

Al 27' il Passirano Camignone pareggia: sugli sviluppi di un corner, Bahloul stoppa di petto in mischia e poi infila di testa a portiere battuto. Al 34' Tetoldini pesca il jolly, segnando un gran gol con un destro imparabile dalla distanza che completa la rimonta del Passirano. Al 42' Valzelli sfiora anche il tris con un colpo di tacco al volo.

In avvio ripresa c’è un altro ribaltone: al 2' Tomasoni salta il portiere, calcia verso la porta e Seye, nel tentativo di salvarla, va in scivolata ma la butta dentro. Due minuti dopo Pezzoli fa partire un bolide che bacia la traversa e si infila in rete per il nuovo vantaggio orceano. I bassaioli chiudono i conti al 22’: Tomasoni crossa dalla sinistra per Lio e il neo entrato segna con una perfetta conclusione al volo. Al 32' Lio trova anche la doppietta personale, segnando a porta vuota il gol del definitivo 5-2 che regala la finale ai ragazzi di Marenghi.

Il secondo match

Coppa Brescia, gli scatti di Gavardo-Acc. Montorfano Rovato - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

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Nella seconda semifinale, è l’Acc.Montorfano Rovato a trionfare sul Gavardo, grazie a uno scatenato Bellia, autore di ben quattro gol. I franciacortini vanno subito in vantaggio, grazie al destro sottoporta di Bellia al 3’, e al 18' sfiorano il raddoppio con il palo colpito da Friscione. Raddoppio che arriva otto minuti dopo: Bellia tiene in campo il pallone sull'out di sinistra, entra in area e buca il portiere sul primo palo, siglando la doppietta personale.

Al 31' il Rovato cala il tris, grazie a un'altra perla di Bellia che segna con uno splendido destro da fuori area e fa tripletta. Il Gavardo risponde con il destro di Ghini al 33' che esce di un soffio e al 41' i gialloneri accorciano le distanze: Bastianoni fa partire un tiro cross dalla destra che si insacca nell’angolino e riaccende le speranze dei ragazzi di Pontoglio.

Il Gavardo parte forte nella ripresa e al 7’ segna ancora con il colpo di testa di Ghini. Si agitano gli animi in campo (e sugli spalti) e, in seguito a uno scontro acceso, viene espulso un giocatore per parte: Abdul Bara per il Gavardo e Dridi per il Rovato.

Si gioca sui nervi con il Gavardo a completa trazione offensiva e il Rovato schiacciato in difesa. Al 24' Ghini entra in area e spedisce la sfera di poco a lato. Un minuto dopo Krasniqy si mangia il 4-2 davanti a Barone. Al 36', però, Bellia cala il poker con un destro nell'angolino. Sembra finita, ma al 42' Sottini calcia sotto la traversa e la riapre di nuovo. Nonostante il forcing finale, però, il Gavardo non riesce a trovare il pari e l’Acc.Montorfano vola in finale.

I tabellini

Passirano Camignone-Orceana 2-5

Passirano Camignone Luca Oneda (27'st Svanera), Delbarba (27'st Savelli), Pelizzari, Andrea Rossi, Bahloul, Seye, Bonardi, Tetoldini, Valzelli (20'st Bellometti), Ferrari, Andrea Rossi (33'st Mattia Oneda). (Vadori, La Rocca, Castrezzati, Pelati, Pinelli). All.: Fiore.

Orceana Federico Ferrari, Caldara, Rubagotti, Pezzoli, Ballerini, Badi, Festa, Agnelli (40'st Nazzari), Briola (12'st Lio), Bonomelli (33'st Plodari), Tomasoni (38'st Guerrini). (Mabinzanetti, Bici, Garioni, Schiavone, Usai). All.: Marenghi.

Arbitro Lorenzetti di Lovere.

Reti pt 7' Tomasoni, 27' Bahloul, 34' Tetoldini; st 2’ Seye (autogol), 4’ Pezzoli, 22’, 32’ Lio.

Note Ammoniti: Bonomelli, Bahloul, Caldara, Bonardi. Angoli: 3-6. Recupero: 3’ e 2’.

Gavardo-Acc.Montorfano Rovato 3-4

Gavardo Barone, Florea (27'st Ilas), Terrasi (19'st Cretu), Balzanelli, Andreassi (47'st Maioli), Giori, Abdoul Bara, Tafa (36’st Lazzarini), Sottini, Bastianoni (12'st Drovandi), Ghini. (Entrata, Tavernini, Folli, Baiguera). All.: Pontoglio.

Acc.Montorfano Rovato Volonghi, Ambrosini (19'st Beltrami), Stella (1'st Toninelli), Sinka, Filippo Bara, Monga, Lancini (45'pt Dridi), Krasniqy (36'st Di Bella), Bellia, Marini, Friscione. (Scuri, Bersini, Taq, La Pasta, Halilaj, Dridi). All.: Lefons.

Arbitro Trapletti di Lovere.

Reti pt 3', 26', 31' Bellia, 41' Bastianoni; st 7' Ghini, 36' Bellia, 42' Sottini.

Note Espulsi all’8’st Abdul Bara e Dridi. Ammoniti: Terrasi, Andreassi, Lazzarini. Angoli: 5-4. Recupero: 3' e 4’.