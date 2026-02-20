Coppa Brescia, Esordienti: com’è andata la seconda fase a gironi

Perché tutte scendano in campo bisognerà attendere fino a domenica primo marzo, ma intanto la prima giornata dei gironi del secondo turno per Esordienti U12 e misti ha ufficialmente preso il via. Quindici le partite disputate in settimana sulle ventiquattro complessive, squadre in quattro gironi da sei per giocarsi l’ambito accesso ai quarti di finale.

Esordienti U12

Negli U12 i primi a scendere in campo sono stati, domenica, i ragazzi del Darfo Boario, che nel girone A hanno messo a sedere 5-1 la Pavonese. Quasi contemporanea la vittoria della Giovanile Cmm, 5-3 in rimonta sul campo dell’Accademia Feralpi, mentre a chiudere il girone è stato lunedì sera il Concesio A, con un’altra vittoria esterna ad Asola (2-1).

Nel girone B è stata l’Orceana A ad aprire le danze con un 4-3 sul mai domo Castiglione, mentre il derby tra le due squadre della Mario Rigamonti di mercoledì sera ha visto trionfare la formazione A con un secco 3-0 ai danni della Rigamonti B.

Nel girone C tutto tace ancora, e le squadre scenderanno in campo tra questo e il prossimo fine settimana, mentre il girone D ha visto solamente la sfida tra Gussago e Ghedi, vinta senza patemi dai franciacortini con il risultato di 7-0.

Esordienti Misti

Più complete le griglie degli Esordienti Misti: nel girone A i primi a scendere in campo sono i giocatori della Vighenzi, vincitori 2-0 in casa sul Desenzano. Due pareggi, invece, nelle altre sfide del girone: tra Valtrompia e Castrezzato termina 2-2, mentre è 4-4 il risultato scoppiettante tra Valtenesi e Palazzolo A.

Ad aprire le danze nel girone B è stata invece venerdì scorso la Rigamonti, incontenibile sul campo di casa ai danni del Darfo Boario, strapazzato con un 8-0. Bene anche la Pavoniana, che sul Palazzolo B si impone 4-0, mentre è un equilibrato 1-1 tra Bassa Bresciana e Ciliverghe.

Nel girone C bisognerà invece attendere la prossima settimana perché tutto sia completo: intanto il Castiglione si è imposto lunedì 1-0 su Prevalle, mentre ieri sera s’è giocata la sfida tra Orceana e Alto Garda. Chiude i giochi il girone D, che lunedì ha visto in campo la sfida tra Aurora Travagliato e Uso United, terminata 0-0, e la vittoria 4-0 dello Sported Maris sulla Pavonese.