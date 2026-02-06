Giornale di Brescia
Zanetti: «Il Trofeo Nanni Nember sempre più un fiore all’occhiello»

Michele Febbrari
Mercoledì 11 febbraio tornano in campo i Giovanissimi U15 provinciali. Tra nuovi sponsor, record di partecipazione e sedi rinnovate, facciamo un riepilogo di quello che è successo finora
Alfredo Zanetti, presidente Lnd di Brescia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
AA

La Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember 2025/’26 torna in campo mercoledì 11 febbraio: toccherà ai Giovanissimi U15 provinciali impegnati negli ottavi di finale. Si comincia dunque a fare sul serio, con il via alle fasi a eliminazione diretta.

Svolta organizzativa

Ma, prima di reimmergersi a tutto tondo nella competizione, facciamo un riepilogo di quello che è successo finora dietro le quinte, attraverso le parole del presidente delegato del comitato provinciale della Lnd di Brescia, Alfredo Zanetti.

Una nuova coppa - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
«All’inizio è stato difficile, perché essendo subentrati alla vecchia gestione a luglio, organizzare una competizione così importante per la provincia è stato impegnativo – commenta –. Volevamo che la Coppa Brescia fosse valorizzata e attraverso conoscenze e amicizie, e con l’aiuto del Giornale di Brescia e di Numerica, abbiamo trovato sponsor importanti come Nanni Nember, Tempini e Bcc che danno lustro alla competizione, oltre a dare visibilità anche a loro. Ci sono ben 21 squadre in più ai nastri di partenza, per un totale di 421. Abbiamo quindi modificato le qualificazioni: rispetto alla scorsa edizione, in cui erano previsti ottavi e quarti di finale per tutti, abbiamo tenuto gli ottavi solo per i Giovanissimi U15 provinciali, perché lì le squadre erano davvero tante. Tutti gli altri sono passati direttamente dai gironi ai quarti, o alle semifinali in alcuni casi (esclusa l’attività di base che affronterà una seconda fase a gironi). Abbiamo anche cambiato i nomi di alcune categorie: non più Challenge e Next Gen, ma Provinciali e Regionali. Per quanto riguarda le sedi delle finali – prosegue il presidente delegato – sono quasi tutte nuove, rispetto all’anno scorso. Solo Desenzano è stata riconfermata. Abbiamo aperto un bando per candidarsi, ricevendo 21 richieste».

Sedi rinnovate

I Giovanissimi U15 provinciali sono pronti a giocare - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Visionati gli impianti la delegazione ha fatto così la sua scelta: «Castelcovati ospiterà gli U19, mentre Manerba gli U17; Bovezzo sarà il palco degli U16 e Sirmione quello degli U15, gli U14 andranno a Desenzano, mentre Concesio premierà gli Esordienti e Rudiano i Pulcini. L’unico rammarico è non aver ricevuto richieste dalla Val Camonica, speriamo l’anno prossimo di poter organizzare una finale anche lì. Anche quest’anno Radio Bresciasette, insieme agli stand gastronomici, contribuirà a rendere le finali delle giornate di festa. Stiamo inoltre preparando una sorpresa che sveleremo, il tutto per celebrare al meglio i ragazzi».

Progetto che convince

Zanetti sottolinea poi la sinergia che si è venuta a creare: «Siamo una grande famiglia, ci confrontiamo su tutto e cerchiamo di supportare al meglio le società. Sono stati tutti collaborativi, compreso chi dovrà affrontare lunghe trasferte. Abbiamo dato massima disponibilità e flessibilità per gli orari e i giorni delle partite: entro dieci giorni dalla data stabilita la gara si deve giocare, ma per il resto, le società possono organizzarsi autonomamente».

Si è creata una grande sinergia tra comitati e società - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Quando una cosa funziona bene poi, si sa, sempre più persone ne parlano. «L’idea sta piacendo anche ad altre province che sappiamo essere interessate a organizzare un torneo sul modello della Coppa Brescia». Una bella soddisfazione, per un progetto destinato a diventare negli anni un vero e proprio punto di riferimento per lo sviluppo del calcio giovanile.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Coppa Brescia 2026Trofeo Nanni Nembercalcio dilettanticalcio giovanile
