Coppa Brescia: Giovanissimi, Pulcini ed Esordienti già pronti

Sono passati undici giorni dal sorteggio delle fasi finali della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember 2026 e manca sempre meno al ritorno in campo delle squadre. La competizione, iniziata lo scorso agosto con la prima fase a gironi conclusasi a ottobre, riprenderà tra circa due settimane, dopo quasi quattro mesi di stop.

Ci eravamo lasciati, la settimana scorsa, con il racconto della serata del sorteggio (avvenuto allo showroom di Tempini), durante il quale è stato delineato il programma delle partite che si andranno a disputare in questa seconda fase di Coppa. Il torneo si concluderà, poi, con le finali di maggio e giugno e il gruppo Editoriale Bresciana ve lo racconterà con tutti i suoi mezzi: dal giornale alla parte del sito del GdB dedicata, da Teletutto a Radio Bresciasette.

Novità

Durante la serata del sorteggio abbiamo anche conosciuto il nuovo trofeo, che da quest’anno ha come title sponsor Nanni Nember. Prima di poterlo alzare al cielo, però, le 168 squadre ancora in gioco (dai Pulcini all’Under 19) dovranno passare, appunto, dall’attesissima fase finale. I primi a scendere in campo saranno i Giovanissimi U15 provinciali, raggruppati nella prima fase in 9 gironi da 4 squadre, che il prossimo 11 febbraio alle ore 20 affronteranno gli ottavi di finale in gara secca.

Già da questa manche si evince la capacità della competizione di unire l’intero territorio bresciano: per esempio la Nuova Camunia (squadra di Edolo) andrà a sfidare l’Alto Garda a Toscolano Maderno, il Real Leno farà visita all’Eden Esine, l’Acc. Prevalle andrà a Rudiano, mentre il Carpenedolo ospiterà il Cologne. Grandi trasferte insomma. Dopo di loro sarà il turno degli Esordienti (Misti e U12) e dei Pulcini (Misti e U10) per i quali è in programma il 16 febbraio la prima giornata dei rispettivi gironi. Tutte e quattro le categorie sono suddivise in quattro gironi da 6 squadre ciascuno e l’ultima giornata si giocherà il 13 aprile. Per tutti gli altri, invece, ci si rivede da marzo in poi.