Coppa Brescia, ottavi dei Giovanissimi Under 15: ecco come è andata

Tra martedì e mercoledì sera si sono disputati gli ottavi di finale della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember per la categoria Giovanissimi U15 provinciali. È ufficialmente iniziata, quindi, la seconda fase del torneo che ci porterà fino alle finali di maggio e giugno. Si riprende qui a parlare di calcio giocato.

Situazione

La competizione è ripartita col botto: ben 33 gol segnati in sette partite, grandi trasferte e risultati sorprendenti.

I primi a scendere in campo sono stati Carpenedolo e Cologne, che si sono affrontati martedì sera in casa dei rossoneri. Il match, terminato 2-2, si è deciso ai calci di rigore e ha visto trionfare i padroni di casa che hanno conquistato così il passaggio del turno. Ad eccezione di Castrezzato-Villaclarense, che verrà recuperata mercoledì prossimo alle ore 20, tutte le altre gare si sono giocate mercoledì sera. Vediamo com’è andata.

La Sportiva Ome ha vinto 3-1 in casa dell’ Unitas Coccaglio A, nel derby franciacortino, e affronterà ai quarti di finale la vincente tra Castrezzato e Villaclarense. Successo roboante del CazzagoBornato, che spazza via il Lumezzane con sette reti a zero e al prossimo turno incontrerà l’Accademia Prevalle, corsara in casa dell’ Accademia Rudianese (0-2).

I ragazzi dell'Alto Garda protagonisti di un ottimo match - © www.giornaledibrescia.it

Si è conclusa 8-0, invece Alto Garda-Nuova Camunia, con i padroni di casa che al prossimo turno affronteranno un’altra squadra della Val Camonica, l’Eden Esine, che ha rifilato un perentorio 3-0 al Real Leno.

Altra vittoria larga è stata quella del Valtrompia ai danni del Castelmella, un 4-1 che permetterà alla squadra di Sarezzo di incontrare il Carpenedolo ai quarti. Ci sarà ora una pausa di due mesi per i Giovanissimi U15 provinciali, e l’appuntamento è per il prossimo 15 aprile con i quarti di finale.

I tabellini

Carpenedolo–Cologne 6-5 dcr (2-2 nei tempi regolamentari)

Carpenedolo (4-3-3) Andrea Bondioli, Gandellini, Desenzani, Bogarelli, Bresciani, Capra, De Mitis, Mattia Silvestri, Bevilacqua, Serafini, Daniel Silvestri. (Ilea, Hijazi, Bergamini, Nouhairi, Sakrani, Hisenah, Khonab, Andrea Bondioli 2012). All.: Cataldi.

Cologne (4-3-3) Quadri, Ferrari, Kumja, Bonardi (35’ st Belletti), Coppola, Verardo, Piseddu, Hinaien, Mattia Cantoro (34’ st Thiam), Krasniqi (22’ st Salogni), Ciancio (22’ st Faye). (Giordani, Ezzari, Rocchi, Gjini). All.: Gian Luca Cantoro.

Arbitro Marangolo di Brescia.

Reti pt 7’ Kumja, 18’ Serafini; st 21’ Piseddu, 26’ Serafini.

Sequenza rigori Piseddu (parata); Bresciani (gol); Belletti (parata); Daniel Silvestri (fuori); Gjini (gol); Desenzani (gol); Salogni (gol); Bevilacqua (gol); Verardo (gol); Mattia Silvestri (gol).

NOTE Spettatori: 150 circa. Serata condizionata da pioggia insistente, terreno di gioco in sintetico. Ammoniti: 7r. Angoli: 4-5. Recupero: 1’ e 4’.

Valtrompia–Castelmella 4-1

Valtrompia Pedroni, Dieng, Kurtesi (20’st Priolo), Gatta (30’st Bonomi), Camplani, Aboussad, Ampaw (26’st Zaniboni), Mozzanica (26’st Bianchi), Capo Olivieri (16’st Marziale), Negro (30’st Rivo), Zaccaria (21’st Tamburini). (Fausti, Peli). All.: Bernardi.

Castelmella Delmenico, Cesareni, Petissi (31’st Grieco), Bertana (31’st Mehilli), Villa, Zanoni (18’st Nulli), Speriani, Abeni, Shumko, Lonati, Grillante. (Hammami). All.: Offreda.

Arbitro Ali Ajam di Brescia

Reti Ampaw (2), Aboussad, Bianchi, AUTOGOL.

Note Ammoniti: Gatta, Mozzanica, Cesareni, Shumko.

Alto Garda–Nuova Camunia 8-0

Alto Garda Andreoli (15’st Venuti), Matranga (10’st Hotaj), Binosi, Zagari (29’st Marini), Bazjaj, Serena, Hysa Enrik (6’st Ramos de Olivera), Pasini (23’st Orio), Pace (15’st Battaini), Drissi (29’st Hysa Alban), Cassoni. (Caldana, Preja). All.: Pasini.

Nuova Camunia Calvi, Pe, Ciubotariu (12’st Ben Moutour), Sandrini, Gregorini, Papace (15’st Rodondi), Vincenti (1’st Figaroli), Fanetti (18’st Coatti), Regola, Trentini, Branchi (8’st Mottinelli). All.: Bononelli.

Arbitro Palmariello di Brescia

Reti pt 4’(r), 16’ Zagari, 28’ Binosi, 30’ Hysa Enrik; st 6’, 8’, 12’ Pasini, 10’ Zagari.

Eden Esine–Real Leno 3-0

Eden Esine Pedersoli, Salari, Scalvinoni, Tovini, Reghenzani (34’st Mora), Perrotti (34’st Bonetti), Allioni, Donina, Schiavi (16’st Fioravanti), Constantin (39’st Dragoni), Menolfi. (Giassi, Laffranchi, Taboni, Macario, Belli). All.: Alghisi.

Real Leno Favagrossa (30’st Amadei), Mor Landolina (24’st Filippini), Ghitti, Benvenuti, Coffinardi, Pasinetti, Lungu (1’st Ventura), Anni, Carella (30’st El Aouni), Arrighini (12’st Zicchetti), Bettinardi (19’st Nappa). (Sanericca). All.: Berardi.

Arbitro Fettolini di Lovere

Reti pt 5’ Schiavi, 26’ Allioni; st 20’ Constantin.

Note Ammoniti: Allioni, Benvenuti.

CazzagoBornato–Lumezzane 7-0

CazzagoBornato Spina, Gianotti (9’st Patelli), Santillo, Ghidini (10’st Beneduce), Xhani, Bergomi, Cadei (17’st Zanotti), Musaku (23’st Simonini), Lichtenberger, Gallizioli, Deleidi (27’st D’Angelo). (Ricca, Bertelli, Di Somma, Quintero Perez). All.: Montagnini.

Lumezzane Zamboni (20’st Bazzana), Nasto (6’st Monje), Ghandoura, Tigyimah (17’st Santoro), Civini, Alberti (11’st Bianchi), Dusina (20’st Gnutti), Piccolo, Cabassi, Linetti, Sovrea (17’st Bossini). All.: Rinaldini.

Arbitro Mainetti di Brescia

Reti pt 1’ e 39’ Gallizioli, 23’ e 45’ Lichtenberger, 33’ Bergomi; st 17’ e 23’ Simonini.

Note Ammoniti: Cadei, Tigyimah, Linetti. Espulso Cabassi (Lumezzane).

Unitas Coccaglio A–La Sportiva Ome 1-3

Unitas Coccaglio A Chakir, Bizioli, Assoni, Gueye, Azeroual (15’st Vezzoli), Saidu (4’st Di Bari), Zouhri, Lancini, Lonati, Boglioni, Kusi Griffiths. (Pagani, Ghidini, Zogaj). All.: Ferrandi.

La Sportiva Ome Archetti, Pedrotti (28’st Fogarolo), Pellegrini (9’st Spagnoli), Gelo, Persico, Talassi, Ferlinghetti (27’st Coppi), Gares, Gabor (36’st Scarpellini), Frusca, Migliorati (23’st Garatti). (Arbues). All.: Righetto.

Arbitro Sardellone di Chiari

Reti 10’pt Gabor, 15’pt Assoni (autogol), 20’pt Boglioni, 5’st Gabor.

Note Ammonito Ferrandi.

Acc. Rudianese–Acc. Prevalle 0-2

Acc Rudianese Filippini, Festa, Preiti, Gal, Bontempi, Borghesi, Tomasoni (16’st Berretta), Capoferri, Murgia, Ripepi, Rossi (16’st Zani). (Agnelli, Haka, Lombardi, Brignoli, Vertua, Bono, Morina). All.: Pagani-Setti.

Acc. Prevalle Bodei (34’st Massardi), Vittoni (39’st Balzarini), Bertanza, Damiani, Ragnoli, Zambarda (21’st Dolcetti), Franzini (1’st Michelini), Maconis, Fari (36’st Echine), Berta (7’st Hajii), Dosso (1’st Fiorido). (Franchini, Mora). All.: Betella.

Arbitro Fedele di Chiari

Reti pt 6’ Fari; st 40’ Hajii.