Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: il punto sui quarti

Continua a correre il Gavardo, che schianta il Flero con un netto 4-0 nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember disputata mercoledì sera nel comune valsabbino. Una prova di forza totale da parte dei ragazzi di Toffolo, che vale l’approdo in semifinale per i gialloneri, dove incroceranno la Pavonese, vittoriosa solo ai calci di rigore con il Cortefranca dopo il 3-3 dei tempi regolamentari. A indirizzare la sfida le doppiette di Bara e Petrillo, in risposta alla prova monstre di Venanzi, che ha ridotto al minimo il passivo per la formazione biancorossa con una serie di super interventi a ripetizione. Per gli ospiti, arrivati a questo appuntamento con appena quattordici giocatori di movimento, restano comunque il percorso di valore, che li ha portati tra le prime otto del panorama bresciano, ma anche la crescita del gruppo nel corso del torneo e gli applausi di tutta la tribuna al triplice fischio.

Le emozioni

Pronti via e sono subito i valsabbini a colpire (3’), ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Tonni sulla punizione di Petrillo. Il monologo dei padroni di casaprosegue, ma stavolta è Venanzi a negare il vantaggio a Petrillo e Vella. Con il Gavardo in controllo, il Flero prova a giocare di rimessa, arrivando al tiro con Pelicioli, murato in corner da Tonni. Resterà l’unico squillo offensivo di una formazione ospite, che fa dell’organizzazione difensiva e dei raddoppi sugli attaccanti avversari le vere armi per provare a rimanere in partita. Fino al 24’, quando Petrillo inventa il filtrante che Bara trasforma nel meritato vantaggio del Gavardo. Gli ospiti si spengono un po’, mentre i locali tengono in mano il pallino del gioco, andando al riposo sul 3-0 grazie all’uno-due nel finale di primo tempo firmato Petrillo. Nella ripresa i ragazzi di mister Toffolo non sembrano ancora sazi e serve ancora un super Venanzi per negare il poker ai soliti Bara, Petrillo e a Fasani (su punizione). Il forcing dei padroni di casa viene infine premiato al 20’ quando è Bara, in piena area di rigore, ad arrotondare ancora il risultato. Nel finale il Flero cerca il gol della bandiera con Conti - fuori di poco -, mentre i gialloneri vanno a centimetri dal 5-0 con Bonelli. Alla fine la scena più bella sono gli applausi a scena aperta che sommergono entrambe le squadre al triplice fischio che certificano il fair play e le emozioni di una Coppa che si dimostra speciale in ogni suo aspetto.

Anticipo

Nella stessa categoria sorride anche l’Orceana che, nell’anticipo di mercoledì 11 marzo, sbanca il campo del Concesio grazie alla doppietta di Lodrini. Inutile, almeno ai fini del passaggio del turno, il rigore di Mezuri per i valtrumplini che salutano così la competizione (finisce 2-1 per i bassaioli). E ora i ragazzi di Tomasoni attenderanno in semifinale la vincente di Pro Palazzolo-Gussago, in programma mercoledì 25 marzo (alle 19.45) al centro sportivo di Via Brescia.

I tabellini

Concesio 1

Orceana 2

Concesio Rovetta, Malzanini (3’ st Olivari), Boschetti, Ghilardi, Agosti, Galioto, Velo (25’ st Vivenzi), Lombardi (31’ st Sandu), Mezuri, Mazzilli, Gerardini (13’ st Gambino). (Compaore, Guerini, Belleri, Peli, Mascetti). All. Bersini

Orceana Magli, Thaqi, Bianchi, Colombi, Apollonio, Pagliardi (25’ st Merisi), Argenterio (7’ st Pesenti), Castelli, Cazzago, Tomasoni, Lodrini. (Ricca, Loda, Maugeri, Cerioli, Signore, Camema, Taverna). All. Tomasoni

Reti St 11’ e 22’ Lodrini, 30’ Mezuri (rigore)

Note Ammoniti Velo, Lombardi, Pagliari.

Gavardo 4

Flero 0

Gavardo Scalici (16’ st Mocanu), Moscatti (27’ st Rivetta), Schivalocchi (29’ st Pelizzari), Tonni, Rossi, Fasani, Petrillo (25’ st Neboli), Varchetta (20’ st Bonelli), Bara (20’ st Pizzoni), Lungu, Vella (13’ st Stucchi). (Vitton, Cigala). All. Toffolo

Flero Venanzi, Galuppini, Mombelli, Lazzaroni, Conti, Garda (4’ st Rrushi), Sola, Criscuolo, Ottelli (16’ st Molinari), Compagnoni (20’ st Aregai), Pelicioli. (Serena). All. Bolsieri

Arbitro Danita di Brescia

Reti Pt 24’ Bara, 32’ e 34’ Petrillo, st 20’ Bara

Note Spettatori circa 80. Recupero: 0’, 0’.