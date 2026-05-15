Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: sabato le finali degli Esordienti

La Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember è pronta a vivere un’altra lunga giornata di festa, con le final eight degli Esordienti misti e U12 in programma sabato pomeriggio a Concesio sui campi della struttura di via Aldo Moro.

Il copione sarà lo stesso di quanto andato in scena domenica scorsa a Rudiano , in occasione delle finali dei Pulcini , che hanno riscontrato grande successo di pubblico . Ben 56 partite (28 per categoria) spalmate su tutta la giornata , dalle ore 13.30 (fischio d’inizio delle prime gare) alle ore 20. Una vera e propria full immersion nell’atto finale della competizione, con due gironi da otto squadre ciascuno e un mini campionato composto da sette giornate. Un appassionante tutti contro tutti, quindi, per individuare le due formazioni che al termine della giornata avranno la fortuna di alzare al cielo l’importante trofeo.

Esperienza

«Avevamo già ospitato la competizione nella prima edizione post Covid – aveva spiegato il presidente dell’Asd Concesio in uscita Simone Terminini, in sede di presentazione delle location delle finali - perciò abbiamo deciso di riprovarci. La scelta di candidarci nuovamente è nata perché pensiamo di essere pronti e strutturati per ospitare una competizione così importante e sentita nel Bresciano».

La struttura di via Aldo Moro, sede dell’Asd Concesio, aprirà dunque le sue porte nella giornata di sabato per una festa che, oltre al calcio, godrà dell’accompagnamento musicale e dell’animazione firmata da Radio Bresciasette e di cibo e bevande garantiti dagli stand gastronomici.

L'animazione sarà a cura di Radio Bresciasette - Foto Newreporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Protagoniste

Tornando al campo, le otto squadre qualificate alla final eight, per la categoria degli Esordienti misti, sono: Palazzolo A e Vighenzi, prima e seconda nel girone A, Mario Rigamonti e Pavoniana Gymnasium che hanno primeggiato nel girone B, Alto Garda e Fc Voluntas A, leader del girone C, Breno B e Sported Maris che hanno dominato il girone D.

Il Breno B che parteciperà alla finale degli Esordienti Misti - © www.giornaledibrescia.it

Per quanto riguarda gli U12, le migliori otto formazioni che affronteranno la finale sono: Darfo Boario e Accademia Feralpi, che hanno staccato il pass in un equilibratissimo girone A, Mario Rigamonti A e Academy Montorfano Rovato A, brave a imporsi nel girone B, Palazzolo A e Polisportiva Paratico A, qualificate a pari punti in un equilibrato girone C, Fc Voluntas A e Gussago, anche loro passate col medesimo punteggio nel girone D.

La formazione dell'Accademia Feralpi, Esordienti Under - © Maddalena Zanelli

L’anno scorso il trofeo era stato conquistato dalla Pro Palazzolo, per la categoria degli Esordienti U12, mentre la Verolese aveva trionfato negli U13 (quest’anno chiamati misti). Un sabato pomeriggio che si promette all’insegna del divertimento per grandi e piccini, ma anche un’esperienza formativa da inserire nel proprio bagaglio, come spesso accade nelle manifestazioni sportive che coinvolgono i ragazzi in giovane età. Grazie spazio verrà riservato alle finali da GdB, sito e social del Giornale di Brescia oltre a Teletutto.