Coppa Brescia: un gol per la Festa della mamma

Genitori sugli spalti a tifare per i propri piccoli calciatori. Bambini di corsa sotto la tribuna per esultare insieme a mamma e papà dopo una vittoria. L’emozione di un gol, le urla di incoraggiamento, ma anche gli abbracci e le parole di consolazione dopo una sconfitta. È questa l’atmosfera che si respira a Rudiano nel giorno delle finali della Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember .

«Abbiamo perso – racconta un piccolo calciatore dello Sporting Chiari al termine di una delle tante sfide –, ma sono orgoglioso perché il mio papà mi ha dato il coraggio per giocare ». Nel giorno dedicato alla Festa della mamma, tutto assume un significato ancora più speciale. C’è un bambino della Fionda Bagnolo che, con il sorriso e gli occhi pieni di speranza, confida «Non ci sono ancora riuscito, ma spero di segnare per dedicare il gol alla mamma per la sua festa ». Accanto a lui i genitori seguono ogni azione con emozione.

«Per noi questa è la seconda esperienza alla Coppa Brescia vissuta in famiglia – spiegano – . L’altra settimana nostro figlio maggiore ha vinto la coppa a Bovezzo con l’Orceana. Qui non sappiamo se arriverà la vittoria, ma per noi il successo più grande è un altro. Stiamo affrontando una situazione impegnativa, perché nostro figlio ha il diabete di tipo 1, ma nonostante tutto viviamo il calcio a 360 gradi, senza porci limiti».

Ed è forse proprio qui il significato più bello della giornata di Rudiano, il calcio che diventa condivisione, forza, crescita e felicità. Un pallone che unisce famiglie, crea ricordi e insegna ai più piccoli che, al di là di una coppa alzata al cielo, la vera vittoria è poter vivere insieme emozioni così genuine.