Coppa Brescia: il Breno vince il torneo Pulcini U10

È il Breno a conquistare la Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember 2025/2026 per la categoria dei Pulcini U10 , al termine di un pomeriggio lungo e ricco di emozioni, dentro e fuori dal campo . Si sono visti genitori affacciati alle reti per sostenere i loro figli da vicino, o seduti sugli spalti per godersi tutte le partite della finale in comodità.

Tanta gente è invece rimasta con il naso incollato alla televisione che dava i risultati aggiornati, per seguire in tempo reale l’evolversi delle classifiche. Dal canto loro, i giovani atleti hanno saputo mettere in campo l’energia e l’entusiasmo giusti per affrontare al meglio le finali di un torneo (per molti di loro era la prima volta), lasciando trasparire una felicità invidiabile.

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I camuni si sono dunque aggiudicati il trofeo battendo per 1-0 l’Fc Voluntas nell’ultima gara del girone finale, chiudendo così in testa con 16 punti conquistati.

«C’è molta soddisfazione per il nostro percorso, che è da quattro anni che ci vede protagonisti con questo gruppo – commenta l’allenatore vincente del Breno, Stefano Zenoni –. Sono bambini davvero educati, che vengono sempre, danno sempre il massimo e quindi se lo sono proprio meritati. Non solo loro, ma tutto il gruppo che abbiamo a Breno, devo fare i complimenti a loro, alle loro famiglie e alla società che ci ha sempre supportato in tutto e per tutto.

Fotogallery 8 foto Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember: i trionfi del Chiari e del Breno

Siamo davvero soddisfatti e contenti – continua un emozionato Zenoni – anche al netto di un torneo molto impegnativo, e quindi devo fare i complimenti anche a tutte le altre formazioni, perché il livello è stato sempre alto. Anche l’anno scorso la categoria è stata vinta dal Breno, e questo è un altro motivo di orgoglio per questa società».

Le otto squadre che si sono affrontate nella final eight dei Pulcini U10 sono state: Vighenzi, Breno, Fc Voluntas, Palazzolo, Desenzano, Castrezzato, Sporting Chiari e Mario Rigamonti A.

Fotogallery 21 foto Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember: le formazioni dei Pulcini U10 e dei Misti

Il verdetto ha premiato il Breno, ma alle sue spalle Fc Voluntas e Sporting Chiari (seconda e terza classificate) hanno chiuso il torneo a testa altissima, arrendendosi soltanto all’ultima partita. Seguono nella classifica finale Castrezzato a 11 punti, Palazzolo A con 9 punti, Desenzano a 6, Mario Rigamonti A a 5 e Vighenzi a 4. Una medaglia per tutti e il ricordo indelebile di una giornata di festa, e c’è già chi pensa al prossimo anno, per provare ancora una volta ad alzare al cielo l’ambito trofeo.