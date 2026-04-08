Coppa Brescia Nanni Nember U12: Giovanile Cmm e Rigamonti A alle finali

Si avvia verso la conclusione la fase dei gironi del secondo turno della Coppa Brescia Trofeo-Nanni Nember per la categoria degli Esordienti U12. I giovanissimi atleti hanno infatti disputato nei giorni scorsi la quarta delle cinque giornate dei loro gironcini. Solo le prime due classificate di ogni gruppo accederanno all’attesissima final eight di Concesio: se alcuni verdetti sono già definiti, per alcune formazioni tutto passerà dall’ultima giornata di metà aprile. Tutte le classifiche sono disponibili sull’apposito portale del Giornale di Brescia

Girone A

Nel Girone A, in attesa della sfida tra Asola e Accademia Feralpi che chiuderà la quarta giornata, è la Giovanile Cmm la prima squadra a strappare il pass per le finali. I gialloblù superano 3-1 la Pavonese con le reti di Perugini, Disha e un autogol dei bassaioli e volano così a 10 punti: anche in caso di arrivo a pari punti con l’Accademia Feralpi, infatti, i ragazzi di Bianchini avrebbero dalla loro il fattore scontro diretto. Servirà invece una vittoria nella prossima giornata al Darfo, vittorioso domenica scorsa in casa del Concesio A con il risultato di 2-0, per blindare l’accesso al prossimo turno: incombe su di loro proprio l’Accademia Feralpi, che la prossima giornata scenderà in campo contro la Pavonese.

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I tabellini

Calcio Pavonese – Giovanile Cmm 1-3

Calcio Pavonese: Ruggeri, Bianchi, Bardini, Zoni, Botta, Mariotti, Frutta, Roda, Rissi, Hassine, Settoni, Scarpelli. Allenatore: Felici.

Giovanile Cmm: Bossoni, Pini, Perugini, Barbieri, Stagnoli, Rizzotto, Freddi, Durogati, Vila, Usifoh, Zanola, Scelsi, Disha. Allenatore: Bianchini.

Reti: Hassine (C); Perugini, Disha, autogol (G)

Concesio A – Darfo Boario 0-2

Concesio A: Brizzolari, Cancarini, Ceresoli, Feraru, Linetti, Patti, Scaratti, Serra, Terminini, Vassalini, Yabre, Zanardelli, Zanini, Gussago. Allenatore: Ungaro.

Darfo Boario: Faustini, Benedetti, Codogno, Eddini, Naija, Osmani, Andreoli, Rinaldi, Staffoni, Zelaschi, Tano, Marshall. Allenatore: Magrini.

Reti: Codogno, Zelaschi.

Girone B

Nel Girone B verdetti arrivati: sono i ragazzi della Mario Rigamonti A, corsari sul Paratico B 4-0, a staccare per primi il pass per la fase successiva, restando a punteggio pieno con quattro vittorie. Seguono i franciacortini dell’Academy Montorfano Rovato, che con la vittoria nello scontro diretto 2-0 in casa dell’Orceana si garantiscono il passaggio del turno senza patemi. Termina 2-1 per il Castiglione, invece, la gara contro la Mario Rigamonti B.

I tabellini

Castiglione – Mario Rigamonti B 2-1

Castiglione: Beschi, Bortolossui, Daldosso, Galleran, Corio, Vezzù, Iembo, Marini, Mor, Orsi, Paglioli, Pjetri, Kisra, Zanetti. Allenatore: Piseddu.

Mario Rigamonti B: Altavilla, Asavei, bezzi, Cadeo, Chitò, Cristani, Crotti, Cucchi, Falzarano, Fossati, Gorni, Grimaldi, Nicolò Mondinelli, Samuele Mondinelli, Selimi. Allenatore: Pezzucchi.

Reti: Zanetti e Iembo (C); Riga (R)

Orceana - Academy Montorfano A 0-2

Orceana: Giacomassi, Saidi Ayada, Fappani, Pasini, Spinelli, Biemmi, Apollonio, Rubetti, Kellici, Cacciopoli, Ferrari. Allenatore: Apollonio.

Academy Montorfano A: Asare, Sandhu, Ntim, Bono, Vrenezi, Gazzoli, Zmayouch, Shaptoj, Guarino, Di Luca, Zani, Bignotti. Allenatore: Deori.

Reti: Mensah, Shaptoj.

Paratico B – Mario Rigamonti A 0-4

Paratico B: Bonzi, Cattaneo, Colon, De Bernardi, Fadoudi, Finazzi, Invernici, Mazzacane, Mohamed, Piatti, Zanotti, Zini. Allenatore: Simoni.

Mario Rigamonti A: Becciev, Beretta, Diego Bono, Luca Bono, Caruso, Certan, Fenocchio, Terazzan, Tiraboschi, Zare, Morandi. Alleantore: Lai.

Reti: Caruso (2), Morandi (2)

Girone C

Anche nel girone C per il verdetto conclusivo bisognerà aspettare l’ultima giornata: intanto vincono Paratico A, che cala la manita 5-1 ai danni del Desenzano; la Vighenzi, corsara a cada dell’Uso United con un pesante 9-0; il Palazzolo A, vittorioso 5-1 ai danni del Valtrompia. Al momento sono proprio Palazzolo A e Paratico A a guidare con 9 punti, mentre Vighenzi e Desenzano seguono a 7: tutto può ancora succedere nell’ultima sfida.

I tabellini

Vighenzi – Uso United 9-0

Vighenzi: Antonelli, Cappon, Chernenko, Danieli, Di Lecce, Gobbin, Leoni, Manzoli, Moreta, Rescigno, Tagliani, Torrazzina, Tosoni, Zambelli. Allenatore: Danieli.

Uso United: Zanetti, Sollaku, Bertulli, Bonomi, Ongaro, Centazzo, Frassine, Mattinzoli, Abrami, Bertelli, Damai. Allenatore: Orsi.

Reti: Gobbin (4), Di Lecce, Manzoli, Tagliani Evan, Antonelli, Tosoni

Paratico A – Calcio Desenzano 5-1

Paratico A: Bellani, Bettoni, Berardi, Bresciani, De Vivo, Ferrari, Honciuc, Koxha, Lici, Sarzi Amadè, Simoni, Tiraboschi. Allenatore: Simoni.

Calcio Desenzano: Paghera, Bardhi, Antonini, Corsetti, Ghio, Sudati, Parola, Khitbari, Sinameta, Marchi, Parenti. Allenatore: Mombelli.

Reti: Bellani, Bresciani (2), Lici (2); Koxha (autorete)

Girone D

Sarà una sfida a tre per il passaggio del turno quella che andrà in scena nell’ultima giornata del girone D: con Fc Voluntas e Gussago a 10 punti e Sporting Chiari a 9, saranno queste squadre a giocarsi un pass per la qualificazione nella prossima sfida. Intanto, nella quarta giornata, Gussago ha messo a sedere il Breno 2-1 con una doppietta di Medaglia, lo Sporting Chiari si è imposto 7-0 sull’Oratorio san Michele con doppietta di Parisi e gol di Rizzo, Serena, Muca e Remotti. È infine un 13-0 il risultato messo a referto dalla Voluntas A contro il Ghedi.

I tabellini

Gussago – Breno 2-1

Gussago: Boniotti, Giacomini, Locati, Horodynskyy, Selini, Medaglia, Pelati, Pianari, Esmaeil, Biemmi, Pianari, Boroni, Sass. Allenatore: D’Angerio.

Breno: Allioni, Vasile, Frassi, Dimasi, Mora, Forchini, Cotti Cottini, Samba, Ducoli, Vaira, Orio, Rizzi. Allenatore: Dobrita.

Reti: Medaglia (2) (G); Ducoli (B)

Oratorio San Michele Sporting Chiari 0-7

Oratorio San Michele: Ferrari, Mombelli, Ahmetlli, Daldoss, Marenghi, Tremendi, Xhika, Yousfi, Xhydollari, Piora, Gutierrez. Allenatore: Gutierrez.

Sporting Chiari: Fratus, Cancelli, Allegrini, Khemiri, Monfardini, Muca, Parisi, Remotti, Rizzo, Serena, Botturi. Allenatore: Stablum.

Fc Voluntas A – Ghedi 13-0

Fc Voluntas A: Tedoldi, Lusardi, Montanini, Moussaid, Pjietri, Rozzini, Sarzi, Simeoli, Treccani, Vespoli, Bazzoli, Bruschi, Crotti, Lombardi, Fusaro, Gobbi, Pisciali, De Simone. Allenatore: Bignotti.

Ghedi: Renica, Beluzzi, Bosco, Treccani, Frigerio, Mirabello, Ducoli, Foresti, Narjis, Sigala, Lorenzi, Gjuzi. Allenatore: Piva.

Reti: Rozzini (3), Pisciali, Fusaro (2), Bruschi, De Simone (2), Lusardi (2), Moussaid (2)