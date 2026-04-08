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Coppa Brescia Nanni Nember U12: Giovanile Cmm e Rigamonti A alle finali

Alessia Tagliabue
Gli Esordienti Under 12 hanno disputato la quarta giornata dei gironi, in palio gli ultimi pass per le final eight di Concesio
L'Under 12 della Vighenzi ha rifilato nove reti all'Uso United © www.giornaledibrescia.it
L'Under 12 della Vighenzi ha rifilato nove reti all'Uso United © www.giornaledibrescia.it
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Si avvia verso la conclusione la fase dei gironi del secondo turno della Coppa Brescia Trofeo-Nanni Nember per la categoria degli Esordienti U12. I giovanissimi atleti hanno infatti disputato nei giorni scorsi la quarta delle cinque giornate dei loro gironcini. Solo le prime due classificate di ogni gruppo accederanno all’attesissima final eight di Concesio: se alcuni verdetti sono già definiti, per alcune formazioni tutto passerà dall’ultima giornata di metà aprile. Tutte le classifiche sono disponibili sull’apposito portale del Giornale di Brescia

Girone A

Nel Girone A, in attesa della sfida tra Asola e Accademia Feralpi che chiuderà la quarta giornata, è la Giovanile Cmm la prima squadra a strappare il pass per le finali. I gialloblù superano 3-1 la Pavonese con le reti di Perugini, Disha e un autogol dei bassaioli e volano così a 10 punti: anche in caso di arrivo a pari punti con l’Accademia Feralpi, infatti, i ragazzi di Bianchini avrebbero dalla loro il fattore scontro diretto. Servirà invece una vittoria nella prossima giornata al Darfo, vittorioso domenica scorsa in casa del Concesio A con il risultato di 2-0, per blindare l’accesso al prossimo turno: incombe su di loro proprio l’Accademia Feralpi, che la prossima giornata scenderà in campo contro la Pavonese.

I tabellini

Calcio Pavonese – Giovanile Cmm 1-3

Calcio Pavonese: Ruggeri, Bianchi, Bardini, Zoni, Botta, Mariotti, Frutta, Roda, Rissi, Hassine, Settoni, Scarpelli. Allenatore: Felici.

Giovanile Cmm: Bossoni, Pini, Perugini, Barbieri, Stagnoli, Rizzotto, Freddi, Durogati, Vila, Usifoh, Zanola, Scelsi, Disha. Allenatore: Bianchini.

Reti: Hassine (C); Perugini, Disha, autogol (G)

Concesio A – Darfo Boario 0-2

Concesio A: Brizzolari, Cancarini, Ceresoli, Feraru, Linetti, Patti, Scaratti, Serra, Terminini, Vassalini, Yabre, Zanardelli, Zanini, Gussago. Allenatore: Ungaro.

Darfo Boario: Faustini, Benedetti, Codogno, Eddini, Naija, Osmani, Andreoli, Rinaldi, Staffoni, Zelaschi, Tano, Marshall. Allenatore: Magrini.

Reti: Codogno, Zelaschi.

Girone B

Nel Girone B verdetti arrivati: sono i ragazzi della Mario Rigamonti A, corsari sul Paratico B 4-0, a staccare per primi il pass per la fase successiva, restando a punteggio pieno con quattro vittorie. Seguono i franciacortini dell’Academy Montorfano Rovato, che con la vittoria nello scontro diretto 2-0 in casa dell’Orceana si garantiscono il passaggio del turno senza patemi. Termina 2-1 per il Castiglione, invece, la gara contro la Mario Rigamonti B.

I tabellini

Castiglione – Mario Rigamonti B 2-1

Castiglione: Beschi, Bortolossui, Daldosso, Galleran, Corio, Vezzù, Iembo, Marini, Mor, Orsi, Paglioli, Pjetri, Kisra, Zanetti. Allenatore: Piseddu.

Mario Rigamonti B: Altavilla, Asavei, bezzi, Cadeo, Chitò, Cristani, Crotti, Cucchi, Falzarano, Fossati, Gorni, Grimaldi, Nicolò Mondinelli, Samuele Mondinelli, Selimi. Allenatore: Pezzucchi.

Reti: Zanetti e Iembo (C); Riga (R)

Orceana - Academy Montorfano A 0-2

Orceana: Giacomassi, Saidi Ayada, Fappani, Pasini, Spinelli, Biemmi, Apollonio, Rubetti, Kellici, Cacciopoli, Ferrari. Allenatore: Apollonio.

Academy Montorfano A: Asare, Sandhu, Ntim, Bono, Vrenezi, Gazzoli, Zmayouch, Shaptoj, Guarino, Di Luca, Zani, Bignotti. Allenatore: Deori.

Reti: Mensah, Shaptoj.

Paratico B – Mario Rigamonti A 0-4

Paratico B: Bonzi, Cattaneo, Colon, De Bernardi, Fadoudi, Finazzi, Invernici, Mazzacane, Mohamed, Piatti, Zanotti, Zini. Allenatore: Simoni.

Mario Rigamonti A: Becciev, Beretta, Diego Bono, Luca Bono, Caruso, Certan, Fenocchio, Terazzan, Tiraboschi, Zare, Morandi. Alleantore: Lai.

Reti: Caruso (2), Morandi (2)

Girone C

Anche nel girone C per il verdetto conclusivo bisognerà aspettare l’ultima giornata: intanto vincono Paratico A, che cala la manita 5-1 ai danni del Desenzano; la Vighenzi, corsara a cada dell’Uso United con un pesante 9-0; il Palazzolo A, vittorioso 5-1 ai danni del Valtrompia. Al momento sono proprio Palazzolo A e Paratico A a guidare con 9 punti, mentre Vighenzi e Desenzano seguono a 7: tutto può ancora succedere nell’ultima sfida.

I tabellini

Vighenzi – Uso United 9-0

Vighenzi: Antonelli, Cappon, Chernenko, Danieli, Di Lecce, Gobbin, Leoni, Manzoli, Moreta, Rescigno, Tagliani, Torrazzina, Tosoni, Zambelli. Allenatore: Danieli.

Uso United: Zanetti, Sollaku, Bertulli, Bonomi, Ongaro, Centazzo, Frassine, Mattinzoli, Abrami, Bertelli, Damai. Allenatore: Orsi.

Reti: Gobbin (4), Di Lecce, Manzoli, Tagliani Evan, Antonelli, Tosoni

Paratico A – Calcio Desenzano 5-1

Paratico A: Bellani, Bettoni, Berardi, Bresciani, De Vivo, Ferrari, Honciuc, Koxha, Lici, Sarzi Amadè, Simoni, Tiraboschi. Allenatore: Simoni.

Calcio Desenzano: Paghera, Bardhi, Antonini, Corsetti, Ghio, Sudati, Parola, Khitbari, Sinameta, Marchi, Parenti. Allenatore: Mombelli.

Reti: Bellani, Bresciani (2), Lici (2); Koxha (autorete)

Girone D

Sarà una sfida a tre per il passaggio del turno quella che andrà in scena nell’ultima giornata del girone D: con Fc Voluntas e Gussago a 10 punti e Sporting Chiari a 9, saranno queste squadre a giocarsi un pass per la qualificazione nella prossima sfida. Intanto, nella quarta giornata, Gussago ha messo a sedere il Breno 2-1 con una doppietta di Medaglia, lo Sporting Chiari si è imposto 7-0 sull’Oratorio san Michele con doppietta di Parisi e gol di Rizzo, Serena, Muca e Remotti. È infine un 13-0 il risultato messo a referto dalla Voluntas A contro il Ghedi.

I tabellini

Gussago – Breno 2-1

Gussago: Boniotti, Giacomini, Locati, Horodynskyy, Selini, Medaglia, Pelati, Pianari, Esmaeil, Biemmi, Pianari, Boroni, Sass. Allenatore: D’Angerio.

Breno: Allioni, Vasile, Frassi, Dimasi, Mora, Forchini, Cotti Cottini, Samba, Ducoli, Vaira, Orio, Rizzi. Allenatore: Dobrita.

Reti: Medaglia (2) (G); Ducoli (B)

Oratorio San Michele Sporting Chiari 0-7

Oratorio San Michele: Ferrari, Mombelli, Ahmetlli, Daldoss, Marenghi, Tremendi, Xhika, Yousfi, Xhydollari, Piora, Gutierrez. Allenatore: Gutierrez.

Sporting Chiari: Fratus, Cancelli, Allegrini, Khemiri, Monfardini, Muca, Parisi, Remotti, Rizzo, Serena, Botturi. Allenatore: Stablum.

Fc Voluntas A – Ghedi 13-0

Fc Voluntas A: Tedoldi, Lusardi, Montanini, Moussaid, Pjietri, Rozzini, Sarzi, Simeoli, Treccani, Vespoli, Bazzoli, Bruschi, Crotti, Lombardi, Fusaro, Gobbi, Pisciali, De Simone. Allenatore: Bignotti.

Ghedi: Renica, Beluzzi, Bosco, Treccani, Frigerio, Mirabello, Ducoli, Foresti, Narjis, Sigala, Lorenzi, Gjuzi. Allenatore: Piva.

Reti: Rozzini (3), Pisciali, Fusaro (2), Bruschi, De Simone (2), Lusardi (2), Moussaid (2)

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