Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember, il punto sugli Esordienti Under 12

Con ormai le classifiche sempre più definite e i primi verdetti che prendono forma si è conclusa nel fine settimana la terza giornata dei gironi del secondo turno degli Esordienti U12 nella Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember. Tanti i gol e le emozioni raccolte dai giovani atleti lungo tutta la scorsa settimana nei quattro raggruppamenti. Ora mancano solo due gare per definire ufficialmente chi accederà alla Final Eight. Tutte le classifiche sono disponibili sul portale dedicato del Giornale di Brescia

Girone A

Nel Girone A è rallentamento in vetta grazie al pareggio rimediato tra Giovanile Cmm e Darfo Boario: in terra camuna la gara non va oltre l’1-1, e i gialloblù rimangono così in testa a 7 punti tallonati proprio dai camuni, fermi a 5. A segno per i locali Zelaschi, mentre per il Cmm va in rete Rizzotto. Rimane in terza posizione a 4 lunghezze l’Accademia Feralpi, che cala sul fanalino di coda Concesio A come una sentenza, prevalendo in casa 8-0. Chiude il girone la sfida tra Asola e Pavonese: i mantovani vincono 1-0 grazie a Muchetti, agganciando e sorpassando i bassaioli.

Darfo Boario - Giovanile CMM 1-1

Darfo Boario Faustini, Zelaschi, Benedetti, Codogno, Eddini, Marshall, Naija, Osmani, Ravazzoli, Rinaldi, Staffoni. Allenatore: Magrini.

Giovanile Cmm Bosconi, Pini, Perugini, Barbieri, Stagnoli, Rizzotto, Freddi, Vila, Usifoh, Zanola, Scelsi. Allenatore: Bianchini.

Reti Zelaschi (D); Rizzotto (G)

Esordienti Under 12, Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember - © www.giornaledibrescia.it

Calcio Pavonese - Asola 0-1

Calcio Pavonese Ruggeri, Quinzanini, Nicolò Bersini, Pietro Bersini, Botta, Mariotti, Frutta, Roda, Rissi, Settoni, Gritti, Zoni. Allenatore: Felici.

Asola Sarzi Amadè, Benzi, Gaddi, Giudici, Facchi, D’Ambrosio, Xhaferri, Dolci, Ferrari, Muchetti, Rizzardelli. Allenatore: Fiorentino.

Rete Muchetti.

Accademia Feralpi - Concesio 8-0

Accademia Feralpi Bettoni, Mariolini, Vescovi, Piccoli, Zamboni, Donati, Canossi, Andreoli, Bettoni, Avanzini, Sandrini, Cominassi, Baisotti. Allenatore: Panteghini.

Concesio Brizzolari, Cancarini, Ceresoli, Feraru, Gussago, Linetti, Moustaoium, Patti, Scaratti, Serina Belleri, Serra, Terminini, Vassalini, Yabre, Zanardelli. Allenatore: Ungaro.

Girone B

Nel girone B solo la Mario Rigamonti A resta a punteggio pieno: i cittadini vincono 4-0 sull’Academy Montorfano Rovato, che incassa così la prima sconfitta, mandando a segno Zare, Ignat, Fenocchio e Tiraboschi. Segue a sei punti l’Orceana, vittoriosa 2-0 ai danni del fanalino di coda della Mario Rigamonti B grazie alle reti di Rubetti e Apollonio. È invece un pareggio il risultato raccolto nella sfida tra Paratico B e Castiglione, terminata 1-1: per i locali a segno Cattaneo, per gli ospiti Galleran.

Paratico B – Castiglione 1-1

Paratico B Bonzi, Cattaneo, Colon, De Bernardi, Fadoudi, Invernici, Mazzacane, Nik Nadaf, Piatti, Zanotti, Zini. Allenatore: Fenaroli.

Castiglione Bertoloni, Beschi, Bortolossui, En Najjari, Galleran, Iembo, Corio, Paglioli, Vezzù, Kisra, Zanetti, Mboup. Allenatore: Piseddu.

Reti Cattaneo (P); Galleran (C)

Academy Montorfano A – Rigamonti A 0-4

Academy Montorfano A Asare, Sandhu, Ntim, Bono, Vrenezi, Gazzoli, Zmayouch, Shaptoj, Guarino, Di Luca, Zani, Bignotti. Allenatore: Deori.

Rigamonti A Barzotti, Beretta, Diego Bono, Luca Bono, Caruso, Certan, Fenocchio, Ignat, Terrazzan, Tiraboschi, zare, Morandi. Allenatore: Lai.

Reti Zare, Ignat, Fenocchio, Tiraboschi.

Mario Rigamonti B – Orceana 0-2

Mario Rigamonti B Bezzi, Caceo, Cheto, Tancredi, Crotti, Cucchi, Falzaranno, Fossati, Franzini, Gorni, Grimaldi, Nicolò Mondinelli, Samuele Mondinelli, Selmi. Allenatore: Pezzucchi.

Orceana Giacomassi, Pasini, Torrigiani, Ribetti, Spinelli, Biemmi, Apollonio, Ferrari, Cacciopoli, Fappani, Saidi Ayada, Kellici. Allenatore: Apollonio.

Reti Rubetti, Apollonio.

Girone C

Nel Girone C è vetta invece per il Desenzano, che nonostante il pari contro la Vighenzi (in casa i gardesani non vanno oltre il 3-3) mantiene la posizione da capolista a 7 punti. Seguno a sei lunghezze Palazzolo e Paratico A, reduci dallo scontro diretto vinto dai franciacortini 3-0 in casa dei sebini e valso aggancio e sorpasso. A chiudere la griglia è la vittoria del Valtrompia: i viola si impongono 4-3 in casa dell’Uso United grazie alla doppietta di Depczynski e ai gol di Traorè e Aboukoura.

Uso United - Valtrompia 3-4

Uso United Zanetti, Sollaku, Bonomi, Abrami, Bertelli, Bertulli, Bianchni, Centazzo, Cirella, Damai, Ferrari, Frassine, Mattinsoli, Ongaro, Prandini. Allenatore: Orsi.

Valtrompia Boniotti, Argi, Guzza, Sala, Traorè, Ricchini, Bara, Nonni, Depczynski, Peroni, Aboukoura. Allenatore: Peroni.

Reti Bertelli (2), Mattinzoli (U); Depczynski (2), Traoré

Aboukoura.

Calcio Desenzano - Vighenzi 3-3

Calcio Desenzano Paghera, Bardhi, Antonini, Ghio, Sudati, Khtibari, Sinameta, Stamerra, Parenti, Marchi. Allenatore: Mombelli.

Vighenzi Antonelli, Cappon, Coly, Danieli, Di Lecce, Gobbin, Leoni, Manzoli, Moreta, Rescigno, Tagliani, Torrazzina, Tosoni, Zambelli. Allenatore: Danieli.

Reti Stamerra (2), Parenti (D); Di Lecce (2), Gobbin (V)

Girone D

Ancora vetta a due invece nel girone D, che vede guidare a sette punti Gussago e Fc Voluntas A. I franciacortini si sono imposti in settimana 6-0 sull’Oratorio San Michele, mandando in gol Horodynskyy, Sass, Medaglia - autore di una doppietta -, Schettino e Boniotti. Per la Voluntas è stato invece 5-0 il risultato raccolto ai danni dello Sporting Chiari: in gol Fusaro, Rozzini, Lusardi e due autogol segnati dai bassaioli. A chiudere la giornata è stato il Ghedi, vincitore di corto muso ai danni del Breno: è Sigala a segnare l’1-0 della prima vittoria dei camuni.

Gussago - Oratorio San Michele 6-0

Gussago Boniotti, Giacomini, Locati, Horodynskyy, Selini, Medaglia, Pelati, Pianari, Prenga, Boroni, Schettino, Sass. Allenatore: D’Angerio.

Oratorio San Michele Ferrari, Mombelli, Ahmetlli, Daldoss, Marenghi, Tremendi, Xhika, Yousfi, Xhydollari, Piora, Gutierrez. Allenatore: Gutierrez.

Reti pt 6’ Horodynskyy, 14’ Sass, 24’, 25’ Medaglia; st 24’ Schettino, 25’ Boniotti

Ghedi - Breno 1-0

Ghedi Renica, Luzzi, Belluzzi, Bosco, Treccani, Frigerio, Mirabello, Ducoli, Forsti, Narjis, Sigala, Gjuzi. Allenatore: Piva.

Breno Allioni, Vasile, Frassi, Dimasi, Gabossi, Forchini, Cotti Cottini, Samba, Ducoli, Achhiappati, Vaira, Mora. Allenatore: Dobrita.

Reti Sigala

Sporting Chiari - Fc Voluntas A 0-5

Sporting Chiari Fratus, Cancelli, Allegrini, Khemiri, Monfardini, Muca, Parisi, Remotti, Rizzo, Serena, Botturi. Allenatore: Stablum.

Fc Voluntas A Tedoldi, Lusardi, Moussaid, Pjietri, Rozzini, Sarzi, Simeoli, Treccani, Vespoli, Bazzoli, Bruschi, Cresci, Lombardi, Fusaro, Gobbi, Pisciali, De Simone. Allenatore: Bignotti.

Reti Fusaro, Rozzini, Lusardi, autogol (2)