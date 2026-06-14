Regionali Esordienti a Nuvolento: titoli a Pupillo e Zunica

Sono Manuel Pupillo della Senaghese Guerrini e Giulio Zunica della Mincio Chiese i nuovi Campioni Lombardi Esordienti 2026, di primo e secondo anno promossi dal team Nuvolento presieuto da Ronny Botti. A Nuvolento sono andate in scena le due prove della categoria Esordienti: il 5° Trofeo Nova Sider Forgital (riservata al primo anno) e il 13° Trofeo Lombarda Impianti (dedicata agli Esordienti II).
La prima gara
Nella prima delle due gare organizzate entrambe del Team Nuvolento, Pupillo, varesino di Cantello, ha fatto selezione sul Gpm, posto in Via S. Andrea, aggiudicandosi anche la classifica riservata al miglior scalatore. Una prova quella del trofeo Nova Sider Forgital molto selettiva per il caldo e per la salita finale. Uno strappo che ha messo a dura prova tutti i corridori, salvo l’atleta del Team Senaghese Guerrini, che ha fatto corsa a sé nelle battute finali, precedendo di 33’’ i bresciani Leonardo Zanardini (Mazzano) e Raffaele Tanzini (Feralpi Monteclarense).
La seconda gara
Per quanto riguarda i secondo anno, la corsa è stata decisamente più vivace, con diversi attacchi che si sono susseguiti lungo il circuito di 5,8 Km che gli atleti hanno percorso per 7 volte (ridotto a 5 per i 2013) con l’ultima tornata di 6,8 Km. Dopo l’ultima fuga di sei unità, vanificata al penultimo giro, il gruppo si è spezzato in due tronconi, segnale di una un’andatura di testa piuttosto sostenuta. All’ultimo passaggio del circuito, sulle rampe del Gpm, il mantovano Zunica è partito in progressione. Un’azione irresistibile, anche per il biker valtellinese Nicolò Ferrari (Tirano Bike), che ha chiuso alle sue spalle attardato di 5’’. Terzo posto invece per Fabio Pisarra (Prealpino) distaccato di 7’’. Nonostante il mancato ingresso tra i primi dieci della classifica finale, Marco Casciano della Mazzano si è consolato aggiudicandosi la classifica dei Gpm per la categoria 2012.
Classifica Esordienti I
1) Manuel Pupillo (Senaghese Guerrini) KM 35,800 in 1h02’33” media: 34,341; 2) Leonardo Zanardini (Mazzano) a 33’’; 3) Raffaele Tanzini (Feralpi Monteclarense) st; 4) Martino Belloni (Serio); 5) Filippo Vanelli (Busto Garolfo) a 40’’; 6) Davide Manessi (Ronco Maurigi Delio Gallina) a 44’’; 7) Evgenii Sevriugin (V Piton) a 48’’; 8) Simone Russo (Molinello) a 51’’; 9) Iago Pedrotti (Senaghese Guerrini) st; 10) Federico Mandelli (Cernuschese)
Classifica Esordienti II
1) Giulio Zunica (Mincio-Chiese) KM 47,400 in 1h19’ media: 36; 2) Nicolò Ferrari (Tirano) a 5’’; 3) Fabio Pisarra ( Prealpino) a 7’’; 4) Pietro Gavazzi (V Piton) a 9’’; 5) Marco Verzera (Pedale Casalese Armofer) a 11’’; 6) Matteo Oliviero (Mazzano) a 13’’; 7) Pietro Bonini (Ronco Maurigi Delio Gallina) a 19’’; 8) Federico Galli (San Geo) a 25’’; 9) Marco Colombo (San Geo) a 36’’; 10) Paolo Rosato (Mazzano) st.