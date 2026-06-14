Montesin grimpeur nel Trofeo Scalvini di Nuvolento

Il bresciano Gabriele Montesin (Feralpi Monteclarense) trionfa nel 5° Trofeo Scalvini alla memoria in una giornata dominata dalla Feralpi. Gara molto impegnativa e selettiva per tutti gli 81 chilometri con la salita di Sant’Andrea da affrontare dieci volte.
Prima azione degna di nota al quarto giro ad opera di tre corridori cui se ne aggiungono altri due formando un quintetto al comando. Al sesto giro dal gruppo si staccano altri sei atleti che mettono nel mirino il quintetto di testa. Sembra una lotta tra i cinque di testa e gli altri sei che inseguono con il gruppo staccato di 2’20’’.
La svolta
Ma ecco la sorpresa, improvvisamente il sestetto che insegue i cinque fuggitivi rallenta e vengono riassorbiti dal gruppo. Il discorso non vale per i 5 fuggitivi che proseguono la loro fuga solitaria che alla fine va in porto con il quintetto che va giocarsi il trofeo ad una media ragguardevole di 42,169. Tra i cinque in fuga il primo a superare la bandiera a scacchi è Gabriele Montesin della Feralpi Monteclarense che precede Nicolò Maggioni della Senaghese Guerrini, mentre i neroverdi bresciani occupano anche il terzo posto con Gioel Sosa Colon. La Feralpi Monteclarense si accaparra il sesto, settimo ed ottavo posto rispettivamente con Cristian Ghiroldi, Daniele Ronda e Leonardo Cocca a testimonianza che in questa stagione sono nettamente la squadra più forte negli Allievi.
La classifica
1) Gabriele Montesin (Feralpi Monteclarense) km 81 in 2h05’51’’ media 42,169; 2) Nicolò Ghiroldi (Senaghese Guerrini); 3) Gioel Colon Sosa (Feralpi Monteclarense); 4) Tommaso Belani (Romanese) a 14’’; 5) Matteo Botta (Senaghese Guerrini) a 31’’; 6) Cristian Ghiroldi (Feralpi Monteclarense) a 1’20’’; 7) Daniele Ronda (idem) a 1’24’’; 8) Leonardo Cocca (idem) st; 9) Cristiano Togni (Pedale Brembillese); 10) Federico Marzari (Fdb Sport Club) a 1’29’’.
Giovanni Naddeo