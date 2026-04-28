«Mondo Bici», l’inserto in omaggio con il GdB

Nel paginone centrale è ospitato il calendario degli eventi agonistici che riguardano le gare promosse sotto l’egida della Federciclismo, il gioco ciclismo e il circuito Junior Bike e infine il calendario ciclismo del Csi che comprende strada, fuori strada, gravel e cicloturistiche.

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Anche il cicloturismo e il settore gravel sono in forte crescita nella nostra provincia con il moltiplicarsi degli operatori del settore che investono in questo comparto.