«Mondo Bici», l’inserto in omaggio con il GdB

Esce mercoledì 29 aprile in edicola, allegato al Giornale di Brescia, l’inserto «Mondo Bici» dedicato al mondo della bicicletta, in particolare al fuori strada e al mondo amatoriale. Un inserto di 24 pagine che racconta il variegato mondo delle due ruote grasse, in particolare giovanile, con una panoramica delle varie squadre presenti in provincia di Brescia.
Team e calendario degli eventi
I team vengono raccontati con le principali attività, la filosofia di fondo che li anima, l’indicazione dei nomi dei tesserati, dallo staff e della dirigenza delle squadre che svolgono attività su tutto il territorio nazionale ed anche oltre. Un mondo in crescita, quello della mtb, senza lo stress competitivo delle omologhe categorie su strada.
Nel paginone centrale è ospitato il calendario degli eventi agonistici che riguardano le gare promosse sotto l’egida della Federciclismo, il gioco ciclismo e il circuito Junior Bike e infine il calendario ciclismo del Csi che comprende strada, fuori strada, gravel e cicloturistiche.
Anche il cicloturismo e il settore gravel sono in forte crescita nella nostra provincia con il moltiplicarsi degli operatori del settore che investono in questo comparto.