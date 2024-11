Il Galà del ciclismo bresciano per l’ultimo applauso stagionale

Consueto ritrovo per le premiazioni della Fci di fine anno all’Auditorium Capretti di via Piamarta quest’anno leggermente anticipate per le elezioni del Comitato provinciale in scadenza previste domenica 1 dicembre.

L’occasione delle premiazioni è stata l’occasione di fare un bilancio della situazione. Il presidente della Fci provinciale Gianni Pozzani ha sottolineato la sofferenza di alcune piccole società di fronte alle costose novità burocratiche introdotte dalla Riforma dello Sport, mentre ha tracciato tutto sommato un bilancio positivo sul fronte dell’organizzazione di gare.

Bene sul fronte dei Giovanissimi e Juniores con l’approdo di nuove corse, in sofferenza invece gli Allievi con soli sette appuntamenti e ampi buchi di calendario soprattutto nella seconda parte della stagione e in sofferenza ormai da anni anche i dilettanti, categoria che sta sparendo. Resistono abbastanza bene gli Esordienti con appuntamenti quasi ogni settimana.

Ieri pomeriggio decine di giovani ciclisti, direttori sportivi e presidenti di società prevalentemente giovanili hanno sfilato per ricevere i premi al termine di un’annata che ha portato Brescia a brillare anche fuori provincia con titoli regionali e nazionali.

I risultati fuori provincia

Partendo proprio da quelli Brescia ha brillato al campionato regonale strada per Giovanissimi con la Feralpi Monteclarense, al trofeo Lombardia con il Comitato di Brescia, al campionato nazionale a cronosquadre con la Biesse Carrera femminile juniores, nelle Allieve donne con Elisa Bianchi della Flandres Love, nello Short Track della mountain bike con l’Esordiente primo anno Marta Bodini campionessa regionale di Cross Country, i campioni regionali downhill, l’Esordiente Lorenzo Corti e l’Allievo Giorgio Rolano dell’Oxygen bike di Concesio e regionale marathon con l’Under 23 Simone Foccoli sempre dell’Oxygen. Spazio anche al paraciclismo con Mirko Testa campione italiano MH3 del team Active La Leonessa e regionali hanbike categoria MH5 Mirko De Cortes e Mh1 Giuseppe Uberti entrambi del team Active.

Sono sfilati poi a ritmo sostenuto tutti gli altri protagonisti dell’annata, dai campioni provinciali della mtb alla strada, dai Giovanissimi (con i mini sprint) ai più grandi.

Gli ospiti

Ospiti d’eccezione per premiare i ragazzi grandi campioni del ciclismo passato e presente. Sul palco è salito infatti Michele Dancelli, vincitore della Milano Sanremo del 1970, accanto all’amico Mario Anni e ad un’altra gloria che non si vede spesso in occasioni pubbliche come Ferruccio Manza, medaglia olimpica a Tokyo nel 1964. Fra i campioni attuali invece presente Kuba Mareczko che potrebbe insidiare a breve i record assoluti di vittorie fra i professionisti dei bresciani Guido Bontempi e Michele Dancelli con oltre 70 centri ottenuti in carriera.

La Coppa Brescia

Spazio poi alla Coppa Brescia, premio istituito dal foto team Rodella 2000 che da sempre documenta gare, vittorie e personaggi del ciclismo provinciale e non solo. Negli Esordienti del primo anno la Mazzano precede di un solo punto la Ghedi ciclismo (Biesse Carrera), terzo il team Nuvolento. Negli Esordienti del secondo anno la Feralpi Monteclarense surclassa l’Aspiratori Otelli Alchem Cwc e la Mazzano. Nella categoria Allievi brilla ancora la Feralpi Monteclarense che ha costituito in questi anni un validissimo vivaio mentre è stata un poco in sofferenza con la squadra di punta, gli Juniores. Col vivaio valido alle spalle però può guardare al futuro con ottimismo.

Alle spalle della Feralpi Monteclarense negli Allievi c’è la Ronco Maurigi Delio Gallina, terza la Polisportiva Camignone nel suo ultimo anno (speriamo solo per ora) nella categoria. Infine gli Juniores con il dominio della Biesse Carrera che precede la neonata Ecotek (non male come risultato all’esordio), terza ma parecchio distanziata la classica Aspiratori Otelli Alchem Cwc.

Gli organizzatori del premio, ovvero il Comitato provinciale Fci guidato dal presidente uscente Gianni Pozzani, hanno tuttavia sottolineato con dispiacere l’assenza di qualche premiato, soprattutto delle categorie superiori. La presenza di altre gare, allenamenti, test o persino vacanze, non giustifica tutti gli assenti e umilia il Comitato che tanto si è adoperato, anche con i fondi delle società per allestire i premi con coppe, trofei, targhe.

Targa a sorpresa

I Giovanissimi provinciali strada - Foto Rodella

A proposito di targhe un premio a sorpresa è stato riservato a Gianni Pozzani per l’impegno profuso in oltre trent’anni alla guida del Comitato provinciale. Il rinnovo delle cariche del Comitato avverrà il 1 dicembre, ma mai il risultato appare forse incerto come questa volta. Due i candidati alla presidenza. Da un lato la maggioranza del Comitato guidato da Gianni Pozzani che si schiera a favore di Priscilla Bontempi, figlia dell’ex pro Guido, con incarichi federali in ambito regionale, dall’altro Paolo Zanesi, membro del comitato regionale ed esperto di mtb.

Una volta eletto i comitati provinciali si giocherà la partita dei comitati regionali e a metà dicembre si dovrà procedere all’elezione del presidente federale Nazionale, anche questa molto incerta a sentire di sondaggi con più di due candidati (al momento almeno quattro).