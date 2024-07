Ciclismo, dominio bresciano nello Short Track-Eliminator in Toscana

Brescia sulle due ruote grasse domina i tricolori giovanili al Ciocco in Toscana di Short Track ed Eliminator specialità definite minori della mtb, ma altamente spettacolari e in forte crescita.

Mattia Acanfora e Mariachiara Signorelli

Ieri lo Short Track (a differenza del Cross country il percorso è più breve, meno tecnico ma la gara, attorno ai venti minuti è particolarmente intensa) ha messo in evidenza le doti di Marta Bodini (Monticelli), Mattia Acanfora e Mariachiara Signorelli (Santa Cruz Rockshox) mentre da aggiungere anche il successo delle Allieve Elisa Giangrasso, non bresciana ma portacolori del team Biesse Carrera ed Enrico Balliana della bresciana Carbonhubo.

Leggi anche Acanfora e Signorelli campioni italiani di Cross Country

La cronaca

A dare il via della lunga carrellata di successi bresciani per lo Short Track (in sigla Xcc) sono state le Esordienti di primo anno, dove la bresciana Marta Bodini ha trionfato in solitaria dopo aver lanciato l’attacco decisivo all’ultimo giro. La portacolori del Monticelli bissa oggi con il titolo anche dell’Eliminator.

Marta Bodini del Monticelli

Tra gli Esordienti maschi del secondo anno è il bresciano Mattia Acanfora a fare il vuoto fin dal primo giro sugli avversari. Per lui è un bis tricolore dopo il titolo conquistato nel cross country.

Vittoria con dedica a nonna Maria per Mariachiara Signorelli (Allieve 1° anno), la quale dopo i primi giri di controllo e osservazione delle avversarie ha sferrato l’attacco decisivo nel finale. Mariachiara non dà scampo alle avversarie anche nell’Eliminator conquistando così tutte le tre maglia tricolori della mtb.

Tra le Allieve del 2° anno è la valdostana Elisa Giangrasso del team Biesse-Carrera ha sferrato l’attacco decisivo a metà gara che le vale il titolo. Vola invece sulle spalle del sardo Enrico Balliana della Arkitana Carbonhubo che stacca nettamente gli avversari con un attacco nell’ultimo giro e l’anno prossimo lo vedremo su strada con il team bresciano Ecotek. Balliana fa il bis anche nell’Eliminator.

Piazzamenti

Da segnalare Palermo (Montirone) quinto nel Xcc, quarto nell’Eliminator, Carolina Signorelli (Santa Cruz) quinta nel Xcc, quarti Micheli (Santa Cruz) e Cristini (Monticelli).