Città di Brescia: la corsa della notte illumina stasera il centro cittadino

Arriva puntuale come ogni anno l’appuntamento con il trofeo Città di Brescia by Guizzi, memorial Rino Fiori ed Emilio Volpi, Bruno Boni e tanti altri amici che hanno sostenuto questa gloriosa corsa capace di affascinare con una formula unica: si corre di notte alla luce dei lampioni, si corre in centro ad una città portando il ciclismo laddove non sempre è conosciuto e apprezzato. Non dimentichiamo poi l’aspetto tecnico di questa corsa declinata un tempo per i dilettanti, oggi in un ciclismo più fluido, aperta anche ai professionisti e semiprofessionisti.

A dispetto della sua brevità, solo 121 chilometri, mette sul piatto le 21 ascese del Castello di Brescia in un percorso relativamente breve ad ogni tornata che consente poco respiro, fra una salita breve ma ripetuta più volte e una discesa tortuosa e velocissima. Mettiamoci pure il clima afoso ed abbiamo un bel mix di difficoltà. È un motivo per il quale da sempre osservatori da tutta Italia e del mondo vengono a seguire questa corsa per vedere all’opera soprattutto i giovani, gli Under 23 che possono non vincere, ma mettersi in evidenza per un possibile passaggio di categoria. A raccontare la corsa anche gli schermi di Teletutto con diretta tv delle fasi salienti a partire dalle 21.30. Ai microfoni Silvano Rodella, Morris Gazzoli e Paolo Venturini.

Il bresciano più gettonato

Tra i giovani che suscitano curiosità c’è il primo anno Under, il bresciano Davide Donati della Biesse Carrera che ha saltato l’appuntamento tricolore (crono e strada) perchè impegnato con le prove di maturità. In questa stagione, la prima da under 23, ha sfiorato il successo alla Coppa San Geo, al Giro del Belvedere mentre ha trionfato al Liberazione. Non diamo tuttavia troppe pressioni al ragazzo di Monticelli che vanta un passato da biker anche perchè ha potuto allenarsi poco per via degli studi.

Fra i favoriti

Un altro bresciano interessante è Riccardo Perani che corre con la Trevigiani energiapura in grado di schierare l’intero podio dello scorso anno: Guzzo, Zurlo e Zamperini quest’anno fregiato del titolo tricolore appena conquistato.

Altri bresciani da segnalare sono Marco Oliosi della Biesse Carrera, Luca Furlan e Mattia Gardumi della Garlaschese, Andrea Cocca della General Store già vincente a inizio stagione, Sebastiano Minoia della bresciana Rime Drali e soprattutto l’Elite Michael Belleri dell’Hopplà, plurivincitore in questa stagione e grande protagonista nelle ultime edizioni del Città di Brescia. Ci sarà da divertirsi.