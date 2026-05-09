Giro d’Italia: a Veliko Tarnovo Scaroni sfiora il successo e la rosa

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La cronaca

La corsa è segnata nella prima parte dalla fuga di Diego Pablo Sevilla e Mirco Maestri del Team Polti VisitMalta, i due battistrada hanno raggiunto un vantaggio di oltre 5’, col gruppo maglia rosa che ha lasciato parecchio spazio prima di iniziare a ricucire lo strappo.

Il gruppo è tornato compatto a 27 chilometri dal traguardo, ma subito dopo c’è stata una maxi tremenda caduta a causa dell’asfalto scivoloso che ha coinvolto tanti uomini di classifica (circa 30 corridori) tra cui Santiago Buitrago costretto al ritiro, Derek Gee e Adam Yates. I più malconci sono però Jay Vine e Marc Soler del team Uae costretti al ritiro insieme al norvegese Holter. Fuori causa anche Alexander Vlasov, spalla importante per Pellizzari. La corsa a questo punto è stata neutralizzata per qualche chilometro dal bresciano Marco Velo in direzione corsa per consentire il rientro delle ambulanze, poi il gruppo si è spaccato sull’ultima salita di giornata, con la Visma che ha dettato il ritmo in testa. In realtà come la strada si alza sui pedali, il primo a rompere il ritmo è proprio Scaroni che dà subito la prima rasoiata che screma il gruppo. La pendenza sui pedali si fa sentire, è al 13% e per quanto breve basta a staccare i velocisti, maglia rosa compresa. La giornata a questo punto dice che un cambio di maglia rosa ci sarà per forza.

Il finale

A 11 km Jonas Vingegaard attacca, ottima la risposta da parte di Giulio Pellizzari, i due sono stati seguiti dal belga Van Eetvelt. Il terzetto, che nel tabellino dei favoriti sono tutte e tre pronosticati da podio, sembra poter aggiudicarsi la tappa, ma nell'ultimo chilometro il gruppo torna compatto, nella volata finale è stato Silva a conquistare la vittoria. Oggi ultima tappa in Bulgaria, la Plovdiv - Sofia di 175 km, poi lunedì il primo giorno di riposo e il trasferimento in Italia.