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Giro d’Italia: oggi la tappa bresciana, dal lago d’Iseo al lago d’Idro

La 17esima tappa da Cassano d'Adda ad Andalo per un totale di 202 chilometri: i paesi bresciani interessati dal passaggio si stanno preparando da ieri
Paolo Venturini

Paolo Venturini

Giornalista

La 16esima tappa del Giro d'Italia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La 16esima tappa del Giro d'Italia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

È arrivato il giorno tanto atteso dagli appassionati di ciclismo bresciani e non solo: il Giro d'Italia passa nel Bresciano nel corso della tappa odierna, la 17esima della corsa rosa, da Cassano d'Adda ad Andalo per un totale di 202 chilometri.

A Casto è tutto pronto per il passaggio del Giro d'Italia
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A Casto è tutto pronto per il passaggio del Giro d'Italia

Nel Bresciano

Saranno interessati al passaggio della corsa i territori comunali di Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Iseo, Polaveno, Sarezzo, Gardone Valtrompia, Marcheno, Lodrino, Casto, Vestone, Lavenone, Idro, Anfo e Bagolino (Ponte Caffaro).

Giro d'Italia, le altimetrie della diciassettesima tappa
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Ieri ultimi preparativi in Valsabbia per l'accoglienza della corsa e stamani già sul posto migliaia di tifosi, famiglie e bambini in trepida attesa della carovana rosa.

Partenza della corsa alle 12.10 da Cassano d'Adda, arrivo nel Bresciano a partire dalle 13, ma la carovana rosa dovrebbe anticipare di circa due ore il passaggio dei corridori. Ricordiamo che per il passaggio della corsa tuttele strade interessate saranno chiuse al traffico fino ad un'ora dopo il transito dei corridori.

State aggiornati con il sito del GdB sul passaggio della corsa. Buon Giro a tutti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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