Giro d’Italia: Scaroni sfortunato, ma che numero dopo la caduta!

Che sfortuna per il nostro Christian Scaroni. Caduto quando era nel gruppo di testa, ha dovuto lottare con il dolore alla mano e fatto 40 chilometri di inseguimento praticamente da solo. Ha dimostrato però di avere la stoffa del campione, perchè certi numeri li fanno solo i corridori di prima fascia. Peccato che nella fuga ci fossero due o tre corridori veramente forti in salita, altrimenti probabilmente ce l’avrebbe fatta a rientrare.

Gli è mancato poco

Se fosse tornato nel gruppo di testa allora ne avremmo viste delle belle perché Scaro è un duraccio, avrebbe avuto il morale per giocarsi la tappa. Del resto è apparso chiaro dai primi scatti del mattino e dalla crono disputata volutamente piano il giorno precedente, che questa tappa il bresciano l’aveva cerchiata di rosso. E la sfortuna è doppia perché ha faticato tanto e raccolto poco. Adesso deve recuperare energie e provarci fra qualche giorno. Comunque Astana protagonista, mi spiace che abbia perso Ballerini perchè è un uomo squadra, capace di tenere alto il morale della truppa.