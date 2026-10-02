Europei di ciclismo: Alvarez trionfa negli U23, Bicelli in top 20

Sono iniziati ancora nel segno della giovane Spagna i campionati europei di ciclismo su strada in programma in Slovenia. Dopo l’exploit del figlio d’arte Benjamin Noval nella prova juniores ai Mondiali, è ancora un giovane spagnolo ad imporsi all’attenzione, stavolta nella categoria Under 23 che ieri ha aperto la rassegna continentale.
Il vincitore
Hector Alvarez (Spagna), talento di casa Lidl Trek, vince gli Europei U23 conquistando in solitaria la corsa da Lubiana a Šencur da 141,8 chilometri. L’iberico corona un’azione lunga 34 km, con tanto di rilancio vincente a 12 chilometri dalla conclusione e si prende la corona europea. Staccato di venti secondi al posto d’onore il polacco Jackowiak, terzo il belga Driesen.
Gli azzurri
Il migliore azzurro è stato il veneto Mattia Negrente giunto quinto mentre ha fatto un’ottima gara il bresciano Michele Bicelli (Biesse Carrera Premac) che ha chiuso la prova al tredicesimo posto a poco più di un minuto di distacco dal vincitore del titolo.
In campo femminile invece si impone la svizzera Mara Winter sull’olandese Nienke Vinke e la campionessa del mondo di categoria Viktória Chladonová che ha conquistato il bronzo. Due le italiane in top-10: Eleonora Ciabocco, che ha concluso settima e Giada Silo, giunta al traguardo nona.
Le gare di oggi
Il programma degli Europei prosegue domani con la prova degli Juniores maschi e le donne Elite. Gli Junior al mattino dovranno affrontare una prova di 110 chilometri. Al via con gli azzurri il bresciano d’adozione Enrico Balliana (Ecotek Zero24) fra i possibili outsider insieme a Patrik Pezzo Rosola figlio del campione gussaghese Paolo Rosola. Ma gli azzurri dovranno guardarsi soprattutto dalla Spagna con Noval deciso a fare doppietta dopo il Mondiale. Le donne Elite invece avranno una prova di 130 chilometri nel pomeriggio. L’Italia punta sull’esperta Elisa Longo Borghini. Diretta tv su Raisport e su Eurosport.