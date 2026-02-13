Coppa San Geo, domani si corre la 102esima edizione

Un’emozione lunga più di cent’anni. La Coppa San Geo nasce nel 1925 quando l’asfalto neppure esisteva sulle strade e da allora è una storia che non si è mai interrotta, neppure per le guerre mondiali e tantomeno per il covid. Quell’emozione è pronta a rinnovarsi domani a Ponte San Marco dove prenderà il via dall’Hotel Sullivan la 102esima edizione della Coppa San Geo.

Gianni Pozzani, Luigi Borno e Rudy Zucca, motori di questa manifestazione ciclistica hanno fatto il possibile per allestire uno spettacolo sportivo degno del nome e della tradizione di questa gara. Nelle numerose riunioni che hanno preceduto la corsa Pozzani, Borno e Zucca hanno vagliato tutte le possibili criticità mobilitando un grande numero di volontari presso gli incroci per garantire la sicurezza. Un ringraziamento va speso in particolare per l’amministrazione comunale di Padenghe per il supporto ricevuto e i vigili della Valtenesi che forniranno un particolare aiuto.

Il tracciato

Il percorso prevede complessivamente 164 chilometri ondulati e in grado di fare molta selezione soprattutto considerando che siamo ad inizio stagione. Dopo la partenza da Ponte San Marco prevista per le 12.30 tratto in linea di 40 chilometri porterà la carovana, composta da una trentina di team provenienti da tutta Italia e una buona selezione straniera, verso la Valtenesi affrontando le salite di Morsone, Passo Cavallino e valico Brassina prima di entrare in un circuito di 19 chilometri da percorrere quattro volete con il valico Brassina da affrontare.

Terminato questo primo circuito si entra nel circuito di 15,8 km da percorrere 3 volte con passaggio sotto il traguardo posto ai piedi del castello medievale di Padenghe. Lo scorso anno s’impose Matteo Ambrosini del team Mbh Ballan Csb passato quest’anno nella categoria professional con buona parte dei suoi atleti. Team che ha monopolizzato nelle ultime stagioni la Coppa San Geo mentre quest’anno probabilmente ci sarà maggiore equilibrio in gruppo e pertanto il pronostico sarà senza dubbio più incerto.

Rispetto allo scorso anno inoltre la manifestazione è stata anticipata di una decina di giorni come vuole il regolamento federale e pertanto molti atleti potrebbero arrivare all’appuntamento ancora in ritardo di condizione. Molto attesi sono anche i bresciani al via, una decina in tutto pronti a dare battaglia. Per un successo alla San Geo vale una stagione.