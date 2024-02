Coppa San Geo, Bryan Olivo vince la centesima edizione

Il friulano Bryan Olivo si aggiudica in uno sprint ristretto la centesima edizione della Coppa San Geo a San Felice del Benaco, gara di apertura del calendario ciclistico italiano categoria Elite e Under 23.

L'atleta del Cycling Team Friuli, al termine di una gara di 158 chilometri, ha regolato al fotofinish il giovane bresciano Davide Donati, portacolori della squadra bresciana Biesse Carrera e alla sua prima gara nella categoria under 23, e Giovanni Bortoluzzi della General Store.

Grande protagonista della prima parte di gare il portacolori del team bresciano Rime Drali è stato il britannico Albert Walker Zachary in fuga per 120 chilometri dapprima con altri tre corridori, poi in solitaria fino a meno di venti chilometri dal traguardo.