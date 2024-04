Il bresciano Davide Donati vince il Gran Premio Liberazione di Roma

Grandissima vittoria per il bresciano Davide Donati della Biesse Carrera che al termine di una volata capolavoro si aggiudica la 77esima edizione del Gran Premio Liberazione di Roma, una classica internazionale che spesso rivela talenti in grado di fare strada tra i professionisti.

Il bresciano precede, in un gruppo a ranghi ristretti selezionato dopo una continua battaglia sul circuito delle Terme di Caracalla che ospiterà quest’anno anche l’ultima tappa del Giro d’Italia, il compagno di scuderia, il brianzolo Andrea Montoli per una storica doppietta del team bresciano Biesse Carrera mentre terzo è il professionista Federico Biagini della Vf Bardiani, quarto Marco Andreaus, fratello del vincitore Juniores di ieri a Camignone.

Donati in compagnia di Montoli e del ds Nicoletti - Foto Rodella © www.giornaledibrescia.it

Per Donati è la prima vittoria da Under 23 dopo che ha esordito nella categoria con il secondo posto alla coppa San Geo e un secondo anche al Giro del Belvedere. Nell’albo d’oro della corsa succede al quasi bresciano Alessandro Romele. Donati è il sesto bresciano a vincere questa prestigiosa corsa. «Vincere oggi è stata una liberazione vera e propria - dice Donati - perché dopo vari piazzamenti finalmente è arrivato il successo che dedico al mio compagno di squadra Galimberti sfortunato domenica scorsa in una rovinosa caduta».

Gli altri risultati

Fuori provincia non c’è solo Donati a fare risultato fra i bresciani. Negli Juniores al Gp Liberazione di Massa terzo posto per Francesco Baruzzi (Otelli), quinto Michele Bicelli (Otelli), sesto Andrea Donati, fratello di Davide della Trevigliese.

Negli Esordienti primo anno a Crema c’è il primo successo in carriera per Mattia Dolfini di Borgosatollo (Ghedi ciclismo Biesse Carrera) terzo Marco Bertacchini (Rodengo), quinto Giovanni Busca e settimo Lorenzo Licari (Mazzano), nono Giorgio Ciotola (Feralpi). Negli Esordienti secondo anno terzo posto di Andrea Gaffurini (Mazzano), quarto Emanuele Richetti (Rodengo) e sesto Lorenzo Chiarini (Feralpi). A Gallarate negli Esordienti II quarto Cristian Ghiroldi dell’Otelli.

Brinda al successo negli Esordienti del secondo anno anche di Andrea Tetoldini (Ronco Maurigi Delio Gallina) a Dro in Trentino.

Negli Allievi secondo posto di Giulio Franceschini (Ronco Maurigi) con la rappresentativa lombarda a Pedemonte, nel Vicentino.

Femminile

In campo femminile a Crema Esordienti secondo successo di Beatrice Trabucchi davanti alla compagna di squadra Iasmina Quattri della Mazzano Liv Cadex, quarta Nina Marinini (Biesse Carrera), sesta Anita Mangeri e settima Emma Cocca della Mazzano, ottava Angelica Torres della Biesse Carrera.