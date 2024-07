Trofeo Città di Brescia: luci sul Castello per una notte speciale

Ultimi dettagli per la 61esima edizione del trofeo Città di Brescia by Guizzi che scatterà domani dal Castello di Brescia alle 20.15. La classica corsa della notte nata nel 1963 e che dal 1997 è guidata da un gruppo di amici e sostenitori guidati da Fermo Fiori e dal gruppo sportivo appositamente dedicato a questa gara, continua a mantenere inalterato il suo fascino. È semmai cambiato il ciclismo che non ha più la netta distinzione fra corridori dilettanti, ai quali si rivolgeva questa competizione, e corridori professionisti.

Inviti

Così ai nastri di partenza di questa gara classificata internazionale possono partecipare, su invito, formazioni dilettanti italiane Under 23 ed Elite, formazioni Continental (categoria in mezzo fra professionisti e dilettanti) e formazioni Professional, ovvero professionisti a tutti gli effetti.

In tutto sono 175 gli atleti al via con una nutrita rappresentanza straniera senza dimenticare le squadre di casa nostra, ovvero i tre team bresciani quali la Biesse Carrera e la Rime Drali di categoria Continental e la Delio Gallina Lucchini Ecotek, l’unica ad annoverare con questa denominazione ben due recenti successi al Città di Brescia, con Bresciani nel 2016 e Shumov l’anno seguente.

A proposito di stranieri sono sei i vincitori nell’albo d’oro, nella fattispecie: Marco Vitali (Svizzera) nel 1980; suo fratello Sandro otto anni dopo; l’austriaco Gerrit Glomser nel 1997; il tedesco Markus Knopfle nel 2001. Tutti si affermarono sul traguardo di Via Dei Mille. Nel 2013 e 2017 invece hanno vinto Ivan Balykin e Nikolai Shuomov sul traguardo più suggestivo del Castello.

Conferma

Fra i 175 partenti figura anche il vincitore dello scorso anno, Federico Guzzo che però ha cambiato casacca, dalla Zalf Fior alla Trevigiani Energiapura che annovera pure un altro vincitore del città di Brescia, Matteo Zurlo. Questa formazione presenta anche il campione italiano uscente della categoria under 23 Edoardo Zamperini. Schierato anche il bresciano Riccardo Perani, particolarmente galvanizzato dall’idea di correre in casa. Tra i bresciani al via molta curiosità per vedere all’opera il primo anno under 23 Davide Donati della Biesse Carrera, vincitore quest’anno del trofeo Liberazione.

Tutto pronto quindi per la gara che si svolgerà sul consueto tracciato del ring cittadino chiuso al traffico per qualche ora, con ventuno tornate con altrettante ascese del Castello per un totale 121 km.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Teletutto a partire dalle ore 21.30.