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Il lecchese Colnaghi si prende in volata il Città di Brescia di ciclismo

Ripreso all’ultimo il fuggitivo della Mbh Bank, il corridore della Bardiani regola il gruppo: «Vincere qui è sempre una bella emozione»
Fabio Tonesi

Fabio Tonesi

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Il Città di Brescia di ciclismo

Un Città di Brescia da «pro».  Luca Colnaghi del team professional Bardiani Csf conquista in volata la 63esima edizione della corsa della notte, Memorial Rino Fiori : il corridore lecchese vince lo sprint in Castello al termine di una gara corsa ad oltre 42 km/h di media nonostante le 21 ascese del Cidneo, tante quanti i giri effettuati sulle strade della Leonessa per un totale di 121,8 chilometri.

Il racconto

Protagonista assoluto della corsa è stato Samuele Zoccarato dell’ungherese-italiana Mbh Bank, uscito insieme ad altri corridori già alla terza tornata e rimasto da solo nel finale. Ha accumulato fin oltre mezzo minuto di vantaggio, si è presentato all’ultima ascesa con circa 17 secondi, ma a 400 metri dal traguardo è stato ripreso dal gruppo, regolato appunto dal ventisettenne lecchese, già quarto ai campionati italiani vinti da Jonathan Milan nello scorso weekend. Secondo il polacco Marcin Budzinski, terzo Manuel Oioli. 

«Vincere è sempre una bella emozione – dice Colnaghi – specie in giorni in cui sembra che la gamba non giri benissimo. Spiace aver sorpassato il mio amico Zoccarato solo nel finale, ma la gara è gara e questa è sempre uno spettacolo». 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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