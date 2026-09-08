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Il ciclismo piange Vianelli, oro olimpico a Città del Messico nel 1968

Si è spento a 79 anni il corridore di Provaglio, a quell’edizione dei Giochi vinse anche il bronzo nella crono a squadre
Fabio Tonesi

Fabio Tonesi

Giornalista

Pierfranco Vianelli in un'immagine d'epoca - © www.giornaledibrescia.it
Pierfranco Vianelli in un'immagine d'epoca - © www.giornaledibrescia.it

Il ciclismo piange Pierfranco Vianelli. Nella sua casa di Provaglio d’Iseo se ne è andato a 79 anni uno dei corridori che hanno fatto la storia del ciclismo, bresciano e nazionale: Vianelli vinse infatti l’oro olimpico nella prova in linea alle Olimpiadi di Città del Messico 1968, dopo aver già conquistato il bronzo nella cronometro a squadre.

Il trionfo

Allora dilettante, a 22 anni Pierfranco Vianelli scattò a 15 chilometri dal traguardo il 23 ottobre del 1968, arrivando in solitaria, quasi incredulo. «Tornai a casa dopo un mese, la festa fu indimenticabile», racconto in occasione dei quarant’anni di quell’impresa. Dopo essere passato professionista, corse per la Molteni: fu settimo al Tour de France del 1969 e quinto al Giro d’Italia del 1971, quando colse la vittoria forse più importante non in maglia azzurra, sul difficile arrivo in salita del Grossglockner.

Dopo il ritiro

In seguito è stato anche un apprezzato costruttore di biciclette con il suo marchio, commercializzato in un negozio specializzato in zona Mandolossa che ancora oggi è mandato avanti dai figli Roberta e Stefano. Vianelli, che avrebbe compiuto 80 anni il 20 ottobre, lascia anche la moglie Erminia: i funerali avranno luogo giovedì 10 settembre, alle 16 nella Parrocchiale di Provaglio d’Iseo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Pierfranco VianelliOlimpiadi 1968
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