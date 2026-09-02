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Ciclismo, la Delio Gallina trionfa in Bulgaria: vince la classifica a squadre

Il team di Botticino protagonista nella corsa a tappe open con i professionisti: Michele Bonometti chiude terzo a soli sei secondi dal vincitore, quinto Giosuè Epis. «È stata comunque un’esperienza positiva», dice Cesare Turchetti
Paolo Venturini

Paolo Venturini

Giornalista

Sul podio - Foto Rodella
Sul podio - Foto Rodella

Trionfo della Delio Gallina Lucchini Ecotek al Giro di Bulgaria, gara a tappe open con i professionisti. Per il team verdefluo di Botticino, al termine delle cinque tappe della corsa balcanica c’è la vittoria nella classifica a squadre a tempo. Il team diretto da Cesare Turchetti ha superato per oltre un minuto il team continental polacco Mazowsze Serce Polski (l’anno scorso è stato l’ultimo team in cui ha militato il bresciano Jakub Mareczko).

Ma anche a livello individuale la squadra dilettantistica bresciana si è comportata egregiamente piazzando in ogni tappa almeno un atleta o due nella top ten di giornata e conquistando il podio finale con un ottimo terzo posto con il giovane ventenne bresciano Michele Bonometti a sei secondi dal vincitore assoluto il polacco Antoni Muryj. Quinto posto per un ritrovato Giosuè Epis che dopo la fine dell’avventura con il team messicano Petrolike sta rilanciandosi proprio con il team bresciano di Turchetti.

La squadra - Foto Rodella
La squadra - Foto Rodella

Bonometti, classe 2006, si è piazzato anche nelle altre classifiche: sesto nella classifica dei Gpm e secondo in quella dei giovani. Nell’ultima tappa oggi vinta dal belga Wouters, la Delio Gallina ha piazzato al quarto posto Raffele Veneri, quinto Giosuè Epis, settimo Giosuè Crescioli. «Ci è mancata solo la ciliegina di una vittoria di tappa – ha detto un provato ma soddisfatto Cesare Turchetti al termine della trasferta in terra balcanica – ma è stata comunque una esperienza positiva». 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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