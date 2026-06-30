Ciclismo, stasera il Città di Brescia: il «Mondiale» della notte

Scatterà stasera alle 20.15 dal Castello la 63esima edizione del trofeo Città di Brescia Memorial Rino Fiori by Guizzi, gara ciclistica internazionale (cat. Uci 1.2) per Under 23 ed Elite, appuntamento ormai classico per l’estate bresciana.
Alta qualità
Quest’anno il livello dei partenti è particolarmente di qualità tanto da poterlo definire un «Mondiale» notturno. Ventuno giri del ring cittadino da compiere per un totale di 121,8 chilometri con 21 volte da affrontare la salita del Castello, vale a dire circa 21 chilometri di salita.
Quarantaquattro team stranieri, squadre provenienti da ogni angolo del pianeta, quasi tutte le squadre Continental italiane, tre team Pro e naturalmente le tre squadre della categoria bresciane, ovvero Biesse Carrera Premac, Delio Gallina Lucchini Ecotek e infine la Rime Drali.
Al via anche gli ultimi due vincitori del trofeo Città di Brescia, Bortoluzzi della General Store che annovera fra i suoi partenti anche il vincitore quest’anno della Coppa San Geo, l’orobico Arrighetti e Oioli che difende i colori della temuta Swatt Club che lo scorso anno vinse il titolo italiano professionisti con Filippo Conca.
La corsa rappresenta anche un evento mondano oltre che sportivo dal momento che sono molti gli sportivi e personalità vicine al ciclismo a ritrovarsi nei pressi del Castello per godere dello spettacolo che sarà senza dubbio di altissimo livello.
L’ultima vittoria bresciana al Trofeo fu nel 2016 con Alessandro Bresciani all’epoca portacolori della Delio Gallina che si ripetè poi l’anno successivo con il bielorusso ma bresciano d’adozione Nikolai Shumov.
Fra i vincitori bresciani nella lunga storia di questa corsa il successo cinquant’anni fa di Roberto Visentini che gli spalancò poi le porte al professionismo quando la corsa era denominata ancora trofeo Amedeo Guizzi. Il gardonese fuggì in discesa del Castello e resistette al comando fino al traguardo all’epoca in viale Ugoni.
La diretta su Teletutto
A raccontare le storie e i segreti di questa corsa dalle 21.30 i bresciani impossibilitati ad esserci potranno seguire la diretta tv in chiaro su Teletutto (canale 16 del digitale terrestre) oppure su ciclismolive e sul sito di Tuttobiciweb. A commentare la gara Silvano Rodella con Morris Gazzoli e Paolo Venturini del Giornale di Brescia.
Viabilità
La gara avrà un impatto importante sulla viabilità cittadina. Il percorso interesserà via Brigida Avogadro, piazzale Arnaldo, via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Brigata Meccanizzata Brescia, via Silvio Pellico, via del Castello e la sommità del colle Cidneo.
Le prime modifiche scatteranno già dalla mattinata: dalle 10 l’organizzazione inizierà a transennare e ad allestire palco, area punzonatura, partenza e arrivo in cima al Cidneo. Sempre dalle 10 sarà impedita la salita al Castello da entrambi i versanti, quindi da San Faustino e da via Brigida Avogadro.
Sosta
Sul fronte della sosta, dalle 3 alle 24 di martedì 30 giugno sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Langer. Dalle 8 alle 24 lo stesso provvedimento riguarderà via del Castello, compreso il parcheggio dello Sferisterio, e via Brigida Avogadro. Dalle 11 alle 24 il divieto sarà esteso anche a via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Brigata Meccanizzata Brescia nel tratto tra via Lupi di Toscana e la bretella discendente verso via Marsala, e via Silvio Pellico. Dalla mezzanotte saranno inoltre chiuse le bocchette dei parcometri lungo tutto il circuito di gara.
Chiusure
Dalle 19.30 alle 24, e comunque fino al termine della manifestazione, saranno chiuse al traffico via Spalto San Marco, la carreggiata nord di piazzale Arnaldo nel tratto a est del monumento, via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Brigata Meccanizzata Brescia, via Silvio Pellico, via del Castello, via Langer, via Brigida Avogadro, vicolo dell’Ortaglia e via Pietro Marone. Nella stessa fascia oraria sarà istituito il doppio senso di marcia in contrada Sant’Urbano e in via Langer, mentre in via XXV Aprile, nel tratto tra via Spalto San Marco e piazzale Canton Mombello, sarà previsto il senso unico con direzione da ovest verso est.
Dalle 17 di martedì 30 giugno all’1 di mercoledì 1 luglio sarà disattivato il sistema di rilevazione telematica degli accessi veicolari di tutti i varchi del centro storico. Nei tratti interessati dai divieti o dal passaggio della gara sarà comunque consentita, compatibilmente con le esigenze della manifestazione, la circolazione in doppio senso ai residenti e alle persone autorizzate. I veicoli della logistica e quelli al seguito della corsa, se muniti di logo o contrassegno, potranno transitare e sostare nelle zone soggette a divieti.
Autobus
Sono previste anche deviazioni per il trasporto pubblico urbano. Dalle 11.30 e fino a fine servizio cambierà il percorso della linea 6: in direzione Castello le corse da via Pusterla svolteranno a destra in piazzale Cesare Battisti, dove sarà istituito il capolinea provvisorio; in direzione San Gottardo/Maddalena partiranno dal capolinea provvisorio di piazzale Cesare Battisti, proseguendo poi per via Monte Suello, via Apollonio, via Lombroso e via Pusterla, prima di riprendere il percorso normale.
Dalle 19 e fino a fine servizio saranno deviate anche diverse altre linee. La linea 2 in direzione Chiesanuova passerà da via Volturno, via Tartaglia, via Ugoni, piazzale Repubblica e via XX Settembre prima di riprendere il percorso ordinario. La linea 3 in direzione Mandolossa transiterà da viale Stazione, piazzale Repubblica, corso Martiri della Libertà, via Porcellaga, via Dante, via Cairoli, via Vantini, via Campo Fiera, via Donegani e via Milano. La linea 9 in direzione Violino passerà da via Cairoli, via Vantini, via Campo Fiera, via Donegani e via Milano.
Deviazioni anche per la linea 10 in direzione Poncarale, che da via Lombroso proseguirà per via Pusterla, via Leonardo da Vinci, via Tartaglia, via Ugoni, piazzale Repubblica, via XX Settembre e via Saffi. La linea 11 in direzione Collebeato passerà da viale Venezia, via Lechi, via Cadorna, via Diaz, via Solferino, via Ferramola e via San Martino della Battaglia, mentre in direzione Botticino passerà da via Fossa Bagni, via Tito Speri, via Pusterla, via Turati e viale Venezia. La linea 12 in direzione Verrocchio proseguirà su via XX Settembre, via XXV Aprile, piazzale Canton Mombello e via Cadorna; in direzione Fiumicello passerà da via Cadorna, via Diaz, via Solferino e via Foppa.
Per la linea 13 in direzione Gussago e per la linea 15 in direzione Montini/Mompiano il percorso passerà da via Foppa, via XX Settembre, via San Martino della Battaglia, via Mazzini, piazza Martiri di Belfiore, galleria Tito Speri, via Pusterla e via Leonardo da Vinci. La linea 17 in direzione Castel Mella transiterà da via Volturno, via Tartaglia, via Ugoni e piazzale Repubblica. La linea 18 terminerà il servizio alle 19, mentre il bus navetta del Castello sarà sospeso. Saranno osservate tutte le fermate incontrate lungo i percorsi alternativi, salvo dove diversamente indicato.