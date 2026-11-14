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Boifava, gli 80 anni dell’uomo che fece soffrire Merckx e lanciò Pantani

Il compleanno speciale del ciclista, direttore e manager sportivo di Nuvolento che ha segnato un’epoca
Paolo Venturini

Paolo Venturini

Giornalista

Davide Boifava insieme ad Eddy Merckx al Trofeo Baracchi del 1969 - © www.giornaledibrescia.it
Davide Boifava insieme ad Eddy Merckx al Trofeo Baracchi del 1969 - © www.giornaledibrescia.it

Compie oggi 80 anni Davide Boifava, personaggio che ha segnato la storia del ciclismo bresciano, da corridore prima e poi da direttore sportivo e imprenditore. Tre carriere in una vita spesa per il mondo della bici. Travolto da una passione per le due ruote, cresciuto nella periferia bresciana con i miti del ciclismo eroico di Coppi e Bartali, s’è trovato nei primi anni Sessanta a pedalare sempre più forte soprattutto per necessità, ultimo di nove figli in una famiglia senza grandi possibilità economiche.

Chi lo ricorda nelle gare giovanili, esile, biondo allampanato, nei tratti timido, soprattutto giù dalla sella, mentre in bici volava, forgiato da una vita per nulla facile. Costretto a sbarcare il lunario fin da ragazzo per mantenersi e contribuire al bilancio famigliare, sperimenta diversi lavori, dal cameriere al sarto, all’operaio. Guadagni appena oltre la sussistenza. Ma la passione, quella per le due ruote, non viene mai meno.

Gli esordi giovanili

Le prime soddisfazioni per Boifava arrivano con la maglia dell’Olimpia Pasinflex di Bedizzole con lo storico Gp Eco di Bergamo vinto per distacco davanti ad un altro bresciano di sicuro avvenire, Pierfranco Vianelli. Poi da dilettante segue le orme di Dancelli e Anni alla SuperCarpen e in seguito alla Iag Gazzoldo, lo squadrone dell’epoca che fungeva da vivaio per la Molteni dei professionisti.

Ma per strappare il biglietto nella massima categoria, l’aspirazione principale per il biondino di Nuvolento, non basta la vittoria al trofeo De Gasperi di Trento, serve l’impresa al Tour de l’Avenir, con la maglia azzurra, quando vinse una tappa e indossò per alcuni giorni la maglia gialla. È il lasciapassare definitivo e gli esordi nel mondo Pro lo proiettano immediatamente nel novero delle grandi promesse.

Al suo primo Giro d’Italia, nella seconda tappa da Brescia a Mirandola, nel modenese, compì l’impresa, andandosene tutto solo a 25 chilometri dal traguardo e sorprendendo il gruppo. Vittoria di tappa e maglia rosa. È nata una stella pensarono in molti in quei giorni. Seguono il successo al Tour del Lussemburgo, la cronostaffetta al Ghisallo e la convocazione al mondiale di Zolder.

Il pianto del Cannibale

Nel finale di stagione partecipa al mitico trofeo Baracchi e viene abbinato al più grande di sempre, Eddy Merckx. Il belga è reduce dalla vittoria del suo primo Tour de France, ha già alle spalle un Giro vinto e qualche Monumento. Non è ancora leggenda, ma lo sta diventando.

Al Giro del 1995 con l'allora direttore di corsa Castellano © www.giornaledibrescia.it
Al Giro del 1995 con l'allora direttore di corsa Castellano © www.giornaledibrescia.it

La coppia parte con i favori del pronostico, ma dopo 70 chilometri il colpo di scena. Il Cannibale non ce la fa più e Boifava deve tirare fino al traguardo con il viso del belga largamente sofferente. A sua discolpa l’incidente occorsogli in pista due mesi prima quando cadde e rischiò la vita. Il campione belga, terzo al traguardo, si scusa in lacrime con il bresciano per il mancato successo.

Ma anche per Boifava il destino era in agguato. Una brutta caduta in allenamento, il coma per alcuni giorni, poi il risveglio e il ritorno alle corse, ma nel frattempo qualcosa è cambiato. Il biondo di Nuvolento non riesce più a dare continuità alle sue prestazioni. Certo aggiunge alla sua collezione un’altra tappa al Giro d’Italia del 1971, la crono da Desenzano del Garda a Salò, ma sono episodi e dopo una onorevole carriera da gregario, inizia una seconda vita, sull’ammiraglia, dove diventa il grande condottiero. Ad affidargli le chiavi di quel vascello l’imprenditore bresciano Angelo Prandelli che sogna di creare uno squadrone fatto unicamente da corridori bresciani. La morte prematura dell’imprenditore lumezzanese non impedisce a Boifava di portare avanti, con il marchio Inoxpran prima e la Carrera dei Tacchella poi, un team che fa sognare e vince Giri, Tour, Vuelta e classiche con i vari Battaglin, Visentini, Roche e altri.

Il fragile Pantani

Quella squadra è un modello ammirato da tanti giovani, fra questi c’è uno scalatore romagnolo che vuole assolutamente correre con quella maglia: il suo nome è Marco Pantani. Il rapporto che si instaura con Boifava, vista anche la differenza anagrafica è simile quello fra padre e un figlio, con abbandoni e riprese. Lancia Pantani nell’olimpo dei grandi al Giro del 1994, prima di affidarlo al suo allievo in ammiraglia, Martinelli, e poi ritrovarselo a fine carriera quando l’emergenza è prima di tutto umana e Boifava fa il possibile per salvare il Marco atleta e uomo prima di trovarsi di fronte ostacoli insormontabili.

Boifava con Marco Pantani, Martinelli e Quintarelli © www.giornaledibrescia.it
Boifava con Marco Pantani, Martinelli e Quintarelli © www.giornaledibrescia.it

Nonostante la ferita aperta, Boifava prosegue nell’opera di talent scout scoprendo altri talenti (Bartoli, Bettini, Basso) anche se la sua storia ciclistica resta legata all’epoca del Merckx che per un giorno fece piangere e del Pantani che consegnò alla leggenda.

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