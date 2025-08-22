Zambelli: «Per il Brescia sono finito in terapia, ma rifarei tutto»

L’ex capitano compie quarant’anni: «Indossare la fascia è stata la gioia sportiva più grande, ho vissuto tutto con intensità. Un cruccio le incomprensioni avute con Pasini a Salò»

Marco Zambelli compie 40 anni

Marco Zambelli e il Brescia. Due entità sovrapponibili. Poche gioie, tanti dolori: gli stessi che hanno accompagno l’ex esterno di Gavardo in una carriera condizionata da 4 interventi ai crociati subiti entro i 21 anni. Ma i traumi fisici sono stati niente rispetto a quelli attraversati umanamente dopo un addio dato «per il bene del club» e un’uscita dal calcio non pianificata. Oggi, quel ragazzo compie 40 anni. Zambelli si ferma: «Lascio da uomo e ho sofferto tanto» Come vive la cifra tonda? «S