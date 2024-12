Verso Brescia-Modena: Bisoli avrà tutto il gruppo a disposizione

Anche nella rifinitura di questa mattina (pranzo di Natale in famiglia per tutti, poi in serata il ritiro pre match) sull’erba dei campi del centro sportivo di Torbole, mister Pierpaolo Bisoli – che sarà ancora in tribuna per squalifica – ha avuto la conferma di poter avere, domani pomeriggio (ore 15) al Rigamonti contro il Modena, l’intero gruppo a disposizione. Dando per scontato l’assetto a due punte che il tecnico delle rondinelle ha affermato di voler sempre schierare, è facile ipotizzare che anche la difesa a tre, vista l’inviolabilità della porta negli ultimi 180’, venga riconfermata e, con tutta probabilità, con gli stessi interpreti. Per cui, il ritorno di Jallow, mette lo svedese in ballottaggio con Corrado sulla sinistra della linea mediana, sempre che Bisoli, come fatto più volte in precedenza da Maran (seppur in uno modulo a quattro dietro), non pensi di spostarlo sulla destra: in questo caso, il dualismo sarebbe con Dickmann. Galazzi rimane in vantaggio su Bjarnason come interno di centrocampo/trequarti, mentre Juric insidia il posto di Moncini per giostrare al fianco di Borrelli.

Sul fronte opposto, mister Paolo Mandelli prosegue sulla strada tracciata del 3-4-2-1 che tanto sta facendo capitalizzare ai canarini (serie aperta di sei risultati utili - 3 pari e 3 vittorie - consecutivi) avendo nell’ex Ternana Palumbo (uno dei due trequartisti) la punta di diamante della squadra, capocannoniere di squadra con 4 gol ma pure eccellente rifinitore con ben 8 assist.

Luca Zufferli sarà l’arbitro del match: il direttore di gara di San Daniele del Friuli è alla terza direzione (in precedenza, un pari ed una sconfitta) con il Brescia.

Le probabili formazioni

Brescia (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Adorni; Dickmann, Bisoli, Verreth, Corrado; Galazzi; Moncini, Borrelli. All. Bisoli

Modena (3-4-2-1): Gagno; Dellavalle, Zaro, Cauz; Magnino, Gerli, Santoro, Cotali; Palumbo, Caso; Mendes. All. Mandelli