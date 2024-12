Brescia, con il Modena è spartiacque stagionale col mercato alle porte

Giovedì è l’ultima d’andata. Ritrovando la vittoria il saldo con lo scorso anno sarebbe -1 Innesti a gennaio obbligatori

3 ' di lettura

Dopo due pareggi senza reti consecutivi, Pierpaolo Bisoli deve trovare la svolta - Foto New Reporter Maffia © www.giornaledibrescia.it

Pensierini e buoni propositi: quelli che non devono e non possono mai mancare sotto l’albero di Natale. Ma bando al buonismo: che è sempre deprecabile, ma in certi momenti anche di più. E questo, decisamente, per il Brescia e per Massimo Cellino – che poi sono coincidenti – non è il momento di fare e di farsi sconti. Questo, semmai, è il tempo giusto per guardare bene in faccia la realtà non sottovalutando segnali e numeri. Con gli uni e gli altri che iniziano a essere preoccupanti. Al pari di u