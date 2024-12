Brescia, c’è l’assenza più pesante: mister Bisoli salta ancora il Rigamonti

L’allenatore fermato dopo il rosso a Salerno: per lui il non invidiabile «record» di due forfait in tre gare

3 ' di lettura

L'allenatore del Brescia Pierpaolo Bisoli - Foto New Reporter Maffia © www.giornaledibrescia.it

Piove sul bagnato. Ma secondo il «meteo» dei regolamenti, era da mettere in conto. Per non dire che era scontato: Pierpaolo Bisoli non sarà in panchina nel pomeriggio di Santo Stefano. Non potrà guidare il Brescia da bordo campo in una sfida – col Modena – che è delicata in senso assoluto per le rondinelle, dunque per il tecnico stesso, ma anche sul piano particolare perché fino a sei giornate fa sulla panchina dei canarini c’era proprio Bisoli. Il quale con tutta probabilità dunque ha dentro di