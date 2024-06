Verreth ha voglia di Brescia: il belga si «autoannuncia»

Il play pubblica le prime foto in biancazzurro e anticipa l’ufficialità. Vestirà la maglia numero 6

Al Rigamonti Matthias Verreth con la nuova maglia - Foto tratta da Instagram

Matthias Verreth ribalta i canoni dell’ufficialità. L’annuncio se lo fa da solo, non attende l’assist istituzionale. E allora eccolo lì: faccia sorridente, il Rigamonti sullo sfondo, le due mani a stiracchiare il nome sulla divisa. Occhio allo spoiler: sotto campeggia un sei, che raccoglie in eredità da Fares. «Pronto ed emozionato per questo nuovo step» scrive il belga nel suo post su Instagram. Con tanto di tag per il Brescia, quasi a voler dire: io ci sono, partiamo? Dopo il primo luglio, una